Komandan Kodaeral VI Kunjungi PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Komandan Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk menyampaikan dukungan dalam mengawal dan menjaga objek vital nasional pada sektor energi di wilayah laut Sulawesi.

Komandan Kodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz melakukan kunjungan ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk menyampaikan dukungan dalam mengawal dan menjaga objek vital nasional pada sektor energi di wilayah laut Sulawesi.

Dalam pertemuan dengan Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar, Andi Abdul Azis menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut, khususnya Kodaeral VI, siap memberikan dukungan penuh dalam mengawal dan mengamankan objek vital nasional sektor energi yang ada di wilayah laut Sulawesi. Azis juga menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan langkah taktis untuk mempererat hubungan kelembagaan yang telah terjalin baik, serta memastikan jaminan keamanan, stabilitas, dan kelancaran distribusi energi di seluruh wilayah kerja Sulawesi.

Sementara itu, Deny Sukendar menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan serta komitmen nyata dari jajaran Kodaeral VI. Pertemuan yang berlangsung hangat itu diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara Dankodaeral VI dan EGM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi





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Kodaeral VI PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Dukungan Keamanan Energi Sulawesi

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