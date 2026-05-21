Koma Tiga Menit 43 Detik, Knkt Raris Menjelaskan Penyebab Kecelakaan Taksi dan Krl di Bekasi

KNKT mengungkap jeda kecelakaan taksi dan tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur hanya berlangsung 3 menit 43 detik. Kemarin, KNKT menjelaskan kecelakaan tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat dari Nasdem tentang penyebab kecelakaan taksi dan Krl di Bekasi.

KNKT mengungkap jeda kecelakaan taksi dan tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur hanya berlangsung 3 menit 43 detik .

“Jadi 20:52:12 terjadi tabrakan, jadi antara tabrakan KA 5181 dengan taksi dan jeda waktu dengan KA Bromo Anggrek tabrakan dengan Commuter Line 5568 sekitar 3 menit 43 detik. Jadi memang cukup singkat antara tabrakan 5181 dengan tabrakan Argo Bromo,” ujar Soerjanto. KNKT menjelaskan kecelakaan bermula ketika KA 5568A Commuter Line masuk dan berhenti di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur pada pukul 20.48.13 WIB.

Setelah proses naik turun penumpang selesai, pada pukul 20.48.29 WIB terjadi tabrakan antara KA 5181 Commuter Line dengan mobil taksi di perlintasan sebidang JPL Bekasi Timur jalur hilir. Dalam situasi tersebut, rangkaian KA 5568A sempat bergerak sejauh 1,69 meter sebelum kembali berhenti.

“KA 5568 setelah naik turun penumpang berjalan 1,69 meter, jadi cuma pendek saja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu,” kata Soerjanto. Sementara itu, KA Argo Bromo Anggrek mulai bergerak dari jalur 3 Stasiun Bekasi pada pukul 20.50.43 WIB dengan sinyal keluar menunjukkan aspek hijau. Pada pukul 20.52.12 WIB, KA Argo Bromo Anggrek kemudian menabrak rangkaian Commuter Line yang masih berada di jalur Stasiun Bekasi Timur.

“Berarti kesimpulan yang didapat oleh KNKT waktu terjadi tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta Commuter Line itu sinyalnya sudah hijau Pak ya? ” tanya Lasarus.

“Harusnya merah kan Pak ya? karena di depan ada obstacle,” ujar Lasarus. Menanggapi hal itu, KNKT menegaskan pemaparan yang disampaikan dalam rapat masih berupa data faktual awal dan belum mencantumkan analisis maupun kesimpulan penyebab kecelakaan.

“Pada presentasi saat ini kami hanya menyajikan data faktual, tidak terdapat analisis dan tidak ada kesimpulan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan,” kata Soerjanto





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Knkt Kecelakaan Taksi Krl Bekasi Jeda 3 Menit 43 Detik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menhub masih Tunggu asil Investigasi KNKT soal Insiden Bekasi TimurMenteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Read more »

Fakta Tragedi KA Bekasi Timur: Berawal dari Taksi Mogok hingga Tabrakan Maut KRL dan Argo AnggrekDudy mengungkap kronologi kecelakaan maut yang melibatkan KRL Commuter Line Jakarta-Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Read more »

KNKT Bicara Sinyal Hijau KA Argo Bromo Menyala saat KRL Kecelakaan di Bekasi TimurSeharusnnya, dalam kondisi jalur kereta tidak steril akibat kecelakaan sinyal perjalanan KA berubah merah.

Read more »

KNKT Bicara Sinyal Hijau KA Argo Anggrek Menyala saat KRL Kecelakaan di Bekasi TimurSeharusnnya, dalam kondisi jalur kereta tidak steril akibat kecelakaan sinyal perjalanan KA berubah merah.

Read more »