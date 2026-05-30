Kolonel yang benci Tuhan dan ingkar perawatan, menghabiskan anggur putih sendirian

Kolonel yang tidak menyukai pagi hari dan ingkar perawatan kesehatan, menghabiskan anggur putih sendirian di hari ulang tahunnya.

Kolonel belum bangkit dari tempat tidurnya. Ia tidak menyukai pagi hari —waktu yang sama ketika salah satu kompatriotnya menginjak ranjau dan meninggal dalam kondisi jasadnya tinggal separuh.

Tiap pagi ia akan mengigau, ‘Jangan melangkah di sana, Sersan! ’ Setelah berteriak, ia tersadar dari mimpi buruk yang terus berulang, menghantuinya untuk sisa masa hidupnya sejak saat itu. Si pembantu sudah hafal dengan tabiat itu, bahkan ia punya catatan khusus tentang variasi kalimat yang diucapkan sang Kolonel.

‘Sudah, Tuan,’ Si Pembantu menjawab itu dengan lumayan keras, tapi hanya sebagian saja volume suara itu yang mampu menjangkau sang Kolonel. ‘Belum. Ya, saya kira belum. ’ Lalu Susi berpikir, ya.

Ini hari itu. Jelas sekali. Ia mulai mengigau lagi tentang kawan-kawannya. Sang Kolonel masih terbaring di ranjangnya, menghela napas, dan memandang ke jendela yang masih tertutupi gorden.

Masih terlalu pagi baginya untuk bangkit dari tempat tidur, ia tidak suka melakukan peregangan lagi meskipun dokter negara telah menasihatinya untuk melakukan yang demikian, bagus untuk kesehatannya. Tapi baginya ia sudah terlalu lama hidup. Tuhan membencinya dan ia kini mulai membenci Tuhan.

‘Kematah begitu dingin. Betapa sepinya di sana, aku tidak tahan dan datang mengunjungimu,’ kata sang Sersan Hasyim. Ia datang di hari ulang tahun sebelumnya, ketika usianya menginjak tujuh puluh sembilan tahun. Hari ini usianya genap delapan puluh tahun.

‘Aku ingin kue ulang tahun yang manis, juga kopi yang benar-benar harum, dan teman-teman yang hangat. ’ ‘Tahu apa dokter itu tentang kesepian? ’ Susi berusaha tabah. Ia telah diperingatkan dua kali oleh sang Dokter.

‘Nona, jangan biarkan Kolonel makan makanan manis, okey! Aku benci ini, tapi itu akan menghancurkan tubuhnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Ah, aku benci pekerjaanku ini. Pokoknya, jika ia keras kepala, kau harus lebih keras kepala.

Membantunya adalah pekerjaanmu. Kita dibayar negara sialan ini untuk membantu orang-orang yang mestinya segera dimasukkan peti mati! ’ Tepat pukul sepuluh pagi, setelah seluruh pekerjaan dapur dan mencuci sudah beres sejak lama, baru sang Kolonel minta mandi dan menyuruh Susi menyeterika seragamnya. Ia akan mengenakan seragam itu meskipun tubuhnya tidak segagah dulu.

Kompatriotnya akan datang, mereka akan senang jika melihatnya tampak bugar. Seragam itu selalu membuatnya bugar. Ia duduk di dapur, menyantap hidangan sarapan pagi yang rendah kalori dan gula—Susi memasak sesuai saran dokter negara. Sang dokter akan tahu jika ia tidak memasak sesuai anjurannya dan ia akan kena marah meskipun yang keras kepala adalah sang Kolonel.

‘Tapi, Tuan, tidak pernah ada yang berkunjung. ’ Susi tidak memiliki pilihan. Ia keluar sebentar untuk membeli sejumlah kudapan, juga sebotol anggur putih. Di hari ulang tahun sang Kolonel ia akan menghabiskan satu botol anggur putih sendirian.

Lalu ia akan mabuk dan dokter yang berkunjung sore hari akan mulai dongkol dengan pekerjaan dan pasiennya. Ketika ia pulang, ia melihat sang Kolonel mulai berbicara sendiri di dapur. Sesuatu yang selalu ia saksikan di hari-hari tertentu.

‘Apa maksudmu, Sersan? Aku masih begitu muda. Aku masih sanggup untuk menghajar monyet-monyet yang bersembunyi di hutan, yang menghasut rakyat kita yang malang untuk mengangkat senjata melawan negara. Katakan kepadaku di mana mereka, aku akan datang, kuhabisi mereka satu per satu.

Mereka hanya monyet-monyet yang pandai baca buku. ’ Sang Kolonel tertawa, terlalu keras sampai ia batuk-batuk. Ia kemudian menyadari kedatangan Susi dan menyuruhnya untuk mengambil dua seloki. Susi tidak melihat satu orang pun di sana selain sang Kolonel, tapi ia menuruti perintah itu tanpa bertanya lagi.

Ia mengambil dua seloki dari rak, meletakkannya di hadapan sang Kolonel dan di hadapan sebuah kursi kosong yang tampaknya sudah ditarik tadi—mungkin oleh sang Kolonel sendiri. Susi membuka penutup botol, lalu menuangkannya ke kedua gelas itu. Setelah gelasnya terisi, sang Kolonel segera menenguk anggur putih itu.

‘Minuman terbaik yang disajikan di hari terbaik. Minumlah, Sersan. Mereka tampaknya tidak datang kali ini, ya. Ini sudah terlambat.

Jika terlambat, tentu aku akan menghukum mereka. Apakah kematian membuat mereka melupakan kedisiplinan? ’ Susi memerhatikan gelas yang satunya, tetap berada di atas meja. Tidak ada sentuhan atau semacamnya.

Anggur putih di dalamnya tetap tenang, tidak ada getaran sekecil apa pun. Kemudian ia hendak menuangkan anggur itu sekali lagi, tapi sang Kolonel memberikan isyarat tidak perlu. Ia pun meletakkan botol itu di atas meja beserta kemudian sejumlah kudapan yang mudah dikunyah, rasanya tidak terlalu manis, dan mungkin tidak terlalu berbahaya bagi penyakitnya. Lalu sang Kolonel menyuruhnya untuk pergi ke ruang lain, ia ingin menghabiskan masa yang begitu singkat ini bersama kompatriotnya.

‘Aku bahagia, Sersan. Sangat bahagia. Bahkan jika telinga kiriku sudah tidak berfungsi, aku bahagia. ’ jawabnya ragu-rag





