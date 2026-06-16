Kolonel TNI Achmad Fikri Dalimunthe Lulus Pertama di RJNDC Yordania

Kolonel Infanteri Achmad Fikri Dalimunthe menjadi prajurit TNI pertama yang lulus dari Royal Jordanian National Defence College (RJNDC) dengan predikat Excellent dalam Angkatan ke-23 Tahun Akademik 2025-2026. Wisuda dilaksanakan di Amman, Yordania, dan dihadiri pejabat tinggi Yordania serta Duta Besar Indonesia. Raja gelar magister dan diploma yang diperolehnya mencakup Management and Strategic Studies serta National Resource Management and Military Sciences. Prestasi ini menorealkan komitmen TNI dalam pengembangan kompetensi personel melalui pendidikan bertaraf internasional dan memperkuat hubungan pertahanan dengan Yordania.

Kolonel Infanteri Achmad Fikri Dalimunthe , S.I. P., M.Si. , telah membuat sejarah sebagai prajurit TNI pertama yang menyelesaikan program pendidikan di Royal Jordanian National Defence College ( RJNDC ).

Prosesi wisuda dan penutupan pendidikan untuk Angkatan ke-23 Tahun Akademik 2025-2026 berlangsung di Amman, Yordania, pada Senin (15/6/2026). Acara tersebut dipimpin Pangeran Faisal bin Al Hussein dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Yordania serta perwakilan negara sahabat, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono. RJNDC merupakan lembaga pendidikan pertahanan nasional Yordania yang sebelumnya bernama Royal Jordanian War College.

Lembaga tersebut menyelenggarakan pendidikan bagi peserta dari kalangan sipil dan militer untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu strategis di tingkat nasional dan internasional. Pendidikan RJNDC tahun akademik 2025-2026 diikuti 146 peserta, terdiri atas 76 peserta dari Yordania dan 70 peserta internasional dari 13 negara, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Mesir, Indonesia, Bahrain, Maroko, Pakistan, Amerika Serikat, Jerman, Nigeria, dan Tanzania. Selain mengikuti pendidikan utama, Achmad Fikri juga mengambil program magister yang diikuti sekitar 70 peserta.

Setelah menyelesaikan program tersebut, ia memperoleh gelar Master in Management and Strategic Studies serta Postgraduate Diploma in National Resource Management and Military Sciences. Penyelesaian pendidikan oleh Achmad Fikri menjadi pencapaian pertama bagi TNI dalam keikutsertaan di RJNDC. Program pendidikan selama satu tahun itu berlangsung sejak 29 Juni 2025 hingga 15 Juni 2026. Materi pendidikan di RJNDC mencakup bidang keamanan nasional, geopolitik, geostrategi, hubungan internasional, pengelolaan sumber daya nasional, serta proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.

Keikutsertaan prajurit TNI dalam pendidikan di luar negeri merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi personel dan perluasan pengalaman pada lingkungan pendidikan internasional. Kolonel Achmad Fikri Dalimunthe menerima penghargaan kelulusan dalam prosesi wisuda tersebut, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara peserta lainnya. Prestasi ini menunjukkan kemampuan TNI dalam bersaing di lingkungan pendidikan pertahanan internasional dan memperkuat hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Yordania. Kehadiran perwakilan pemerintah Yordania hingga tingkat pangeran juga menandakanpentingnya hubungan bilateral di bidang pertahanan.

Pengalaman yang diperoleh di RJNDC diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan profesionalisme Achmad Fikri serta kesiapan TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi. Program RJNDC sendiri dikenal sebagai salah satu pendidikan tinggi di bidang studi pertahanan dan strategis yang menarik partisipasi dari banyak negara, menawarkan platform untuk berbagi pengetahuan dan jaringan profesional yang luas.

Kesuksesan Achmad Fikri juga menjadi inspirasi bagi perwira TNI lainnya untuk mengikuti jejak pendidikan serupa di luar negeri sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TNI Achmad Fikri Dalimunthe RJNDC Yordania Pendidikan Pertahanan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PDIP Kritik Kebijakan Kemhan: TNI dan Komcad Bukan Alat untuh Hadapi Demo MahasiswaTNI dan Komcad bukanlah alat untuk menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa

Read more »

Austria vs Yordania: Duel Comeback dan Sejarah di Piala Dunia 2026Austria berkompetisi di Piala Dunia setelah 28 tahun, sementara Yordania membuat debut pertama di ajang ini. Kedua tim menghadapi jeda penting di Grup J bersama Argentina dan Aljazair. Austria memiliki catatan kebobolan近期, namun跳绳dengan tiga pemain kunci yang cedera. Yordania datang dengan tim lengkap dan berpotensi mengacaukan perkiraan. Siapa yang akan memenangkan pertandingan pembuka grup ini?

Read more »

Perlukah TNI Turun Tangan Jaga Stabilitas Dalam Negeri?BELAKANGAN, ruang publik kembali diramaikan dengan gelombang aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai kota besar. Di permukaan, tuntutan yang

Read more »

Jadi yang Pertama dari TNI, Kolonel Achmad Fikri Lulus College Pertahanan Yordania dengan Predikat ExcellentTidak hanya lulus, ia juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan hasil pendidikan kategori Excellent.

Read more »