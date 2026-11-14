Kolombia Negara Terhujan di Dunia: Data dan Dampak Bencana 2025

Kolombia mencatat rata-rata curah hujan 3.240 mm per tahun, tertinggi di dunia. Faktor geografis ini memicu bencana longsor di Medellin pada Juni 2025 yang menewaskan 10 orang.

Kolombia menempati posisi pertama sebagai negara dengan curah hujan tertinggi di dunia berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia. Rata-rata presipitasi tahunan di negara Amerika Selatan ini mencapai angka 3.240 milimeter, menjadikannya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di seluruh planet.

Fenomena meteorologis ini bukan terjadi secara acak, melainkan merupakan hasil kombinasi kompleks dari posisi geografis Kolombia yang terletak di sekitar khatulistiwa dan kondisi topografi yang sangat unik. Faktor-faktor atmosferik ini menciptakan pola hujan yang intens dan konsisten sepanjang tahun di wilayah tersebut.

Also read Pemerintah Revisi RUPTL 2025-2034, Pembangkit Gas Ditambah!

Mekanisme Topografi Pegunungan Andes

Pegunungan Andes membentang di sepanjang sisi timur Kolombia dan berperan sebagai pemicu utama tingginya presipitasi di negara tersebut. Kondisi topografi memaksa udara lembap yang naik dari dataran rendah mengalami pendinginan secara drastis, yang kemudian memicu pembentukan awan dan hujan deras.

Proses orografis ini menciptakan zona iklim yang sangat beragam di Kolombia, mulai dari sabana kering hingga hutan hujan tropis yang lebat. Ketinggian wilayah yang bervariasi memberikan pengaruh signifikan terhadap karakteristik iklim lokal, sehingga rata-rata nasional tetap menjadi yang tertinggi di dunia meskipun存在一些 wilayah kering.

Advertisement

Dampak Bencana Longsor di Medellin

Intensitas hujan yang ekstrem tersebut memiliki konsekuensi nyata terhadap keamanan dan infrastruktur di wilayah pegunungan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Andes di Kolombia memicu longsor besar di dekat kota Medellin pada Selasa, 24 Juni 2025.

Bencana alam ini menyebabkan kerugian nyawa yang signifikan, menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai delapan lainnya. Peristiwa ini menyoroti kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi akibat kombinasi faktor cuaca dan geologi yang unik.

Komparasi dengan Negara Tropis Lain

Di luar Kolombia, Sao Tome dan Principe menjadi satu-satunya negara Afrika yang masuk dalam daftar negara dengan curah hujan tertinggi. Negara kepulauan ini memiliki karakteristik iklim unik dengan musim hujan yang berlangsung rata-rata sembilan bulan setiap tahunnya.

Sao Tome dan Principe mencatatkan rata-rata curah hujan sekitar 3.200 milimeter per tahun, atau setara dengan sekitar 10,5 kaki. Fenomena ini dipengaruhi oleh ITCZ (Intertropical Convergence Zone) di sekitar garis khatulistiwa, tempat bertemunya angin pasat dari belahan Bumi utara dan selatan.

Advertisement

Analisis Data Curah Hujan Pasifik

Papua Nugini juga mengalami pola curah hujan yang tinggi akibat topografi yang beragam dan pertemuan dua lempeng tektonik. Negara ini menghasilkan rata-rata curah hujan sekitar 3.142 milimeter per tahun, dipengaruhi oleh angin pasat dan muson yang melintasi wilayah tersebut.

Kepulauan Solomon menjadi negara pertama lainnya yang mencatatkan curah hujan tahunan di atas 3.000 milimeter. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2021, rata-rata curah hujan di negara kepulauan Pasifik Selatan ini mencapai 3.028 milimeter per tahun, atau setara dengan hampir 10 kaki curah hujan setiap tahunnya.