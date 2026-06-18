Kolombia Mengalahkan Uzbekistan di Piala Dunia 2026

Kolombia berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-1 di Piala Dunia 2026. Lionel Messi bergema usai Cristiano Ronaldo tampil buruk. Pemain-pemain Timnas Inggris memiliki hak membela negara lain. Daftar 48 pemain paling berharga dari 48 peserta Piala Dunia 2026.

Gulir untuk lanjut baca duel di Estadio Azteca, Mexico City bergerak satu arah pada Kamis (18/6/2026) pagi WIB. Kolombia mendominasi penciptaan peluang seperti yang sudah diprediksi.

Nama Lionel Messi bergema usai Cristiano Ronaldo tampil buruk saat Portugal tertahan kontra RD Kongo di Piala Dunia 2026. Namun, peluang nyata pertama baru muncul pada menit ke-17 melalui Jhon Arias. Untungnya bagi mereka, tembakan Arias dari luar kotak penalti masih melebar dari gawang. Kolombia terus mendominasi penciptaan peluang, namun kesulitan untuk menembus pertahanan Uzbekistan.

Pada menit ke-32, Luis Diaz melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh kiper Utkir Yusupov. Pada menit ke-41, pertahanan Uzbekistan akhirnya runtuh juga. Daniel Munoz mencetak gol dengan apik usai memanfaatkan umpan dari Luis Diaz. Kolombia belum selesai.

Mereka mencoba lagi melalui James Rodriguez pada menit ke-45, namun tembakan-tembakan mereka masih bisa dihalau oleh kiper Yusupov. Sebelum turun minum, upaya Kolombia berlanjut melalui Gustavo Puerta dan Jefferson Lerma. Namun, skor 1-0 tetap tidak berubah hingga jeda turun minum. Setelah istirahat, pelatih Fabio Cannavaro melakukan dua pergantian pemain.

Farrukh Sayfiev dan Dostonbek Khamdanov masuk dari bangku cadangan Uzbekistan. Eldor Shomurodov mendapatkan umpan dari Khamdamov, namun tembakan-tembakan mereka masih bisa dihalau oleh kiper Camilo Vargas. Bola liar dari peristiwa itu berujung kepada gol yang sukses diselesaikan oleh Abbosbek Fayzullaev. Kolombia berupaya untuk mencari gol kemenangan.

Namun, tembakan-tembakan dari Jhon Arias dan Davinson Sanchez masih belum berbuah manis. Hanya lima menit setelah gol Uzbekistan, Kolombia sudah sukses mengembalikan keunggulan. Luis Diaz melepaskan tembakan usai mendapatkan bola dari Gustavo Puerta. Kiper Uzbekistan masih bisa menyentuh bola.

Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan bola yang tetap masuk ke gawang. James Rodriguez ditarik keluar pada menit ke-72, selagi Uzbekistan melakukan dua pergantian pemain. Fayzullaev menjadi salah satu yang ditarik keluar, selagi Azizbek Amanov dan Jakonghir Urozov masuk ke lapangan. Jairo Riedewald, gelandang berdarah Maluku yang pernah masuk list calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, kini terancam menganggur untuk kedua kalinya.

Sebanyak 20 pemain Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 ternyata memiliki hak membela negara lain. Mulai dari Harry Kane, Jude Bellingham hingga Bukayo Saka. Nyanyian yang membawa-bawa nama Lionel Messi terdengar di laga Portugal kontra Republik Demokratik Kongo. Cristiano Ronaldo gagal bersinar dalam laga itu.

Daftar 48 pemain paling berharga dari 48 peserta Piala Dunia 2026. Lamine Yamal dan Erling Haaland memimpin dengan nilai pasar mencapai Rp3,5 triliun. Media Portugal mengkritik Cristiano Ronaldo usai Portugal ditahan Kongo 1-1 di Piala Dunia 2026. Ronaldo yang bermain 90 menit dinilai minim kontribusi.

Media Portugal menilai Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya tampil biasa saja saat ditahan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Sedang berlangsung Portugal vs RD Kongo di Piala Dunia 2026.

Simak susunan pemain, link live streaming, siaran TVRI, dan cara nonton gratisnya secara lengkap di sini Timnas Portugal akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dalam laga perdana Grup K. Cristiano Ronaldo bersama Portugal melawan DR Kongo di Piala Dunia 2026. Simak cara nonton semua laga gratis lewat TVRI tanpa VPN dan tanpa biaya berlangganan. Klasemen Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan.

Norwegia dan Argentina sukses memimpin grup usai meraih kemenangan impresif, membuat persaingan menuju fase gugur. Usia 41 tahun 132 hari, Cristiano Ronaldo cetak rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026 saat Portugal buka kampanye lawan DR Kongo di Houston. Kesepakatan damai AS-Iran menempatkan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam dilema politik besar antara menuruti Donald Trump atau mempertahankan sikap garis kerasnya. Komunikasi yang baik tidak selalu membutuhkan kata-kata yang rumit.

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