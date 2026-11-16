Koleksi Loewe Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas

Loewe meluncurkan koleksi Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas berisi tas, aksesori, dan fragrance, tersedia mulai 12 November.

Loewe menghadirkan koleksi spesial yang terinspirasi dari film Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Koleksi kolaborasi ini menggabungkan karakter ikonis dari film rilisan 1993 tersebut dengan teknik craftsmanship khas Loewe, dan dijadwalkan tersedia mulai 12 November.

Alih-alih mengandalkan simbol Natal yang konvensional, koleksi Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas dari Loewe mengajak pencinta fashion memasuki dunia fantasi yang penuh karakter, detail, dan kreativitas.

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Koleksi Loewe Terinspirasi Film The Nightmare Before Christmas

Koleksi Loewe ini mencakup tas, aksesori, ready-to-wear, produk fragrance, dan leather goods. Setiap lini memadukan karakter film dengan eksplorasi craftsmanship yang menjadi identitas Loewe.

Loewe menampilkan karakter-karakter yang begitu melekat dengan filmnya, yaitu Jack Skellington, Sally, dan Zero. Interpretasi karakter tersebut diwujudkan melalui material, teknik, dan konstruksi khas rumah mode itu.

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Koleksi ini menggunakan beragam teknik pengerjaan, meliputi leather marquetry, embroidery, print, dan enamel. Setiap teknik menghadirkan interpretasi karakter serta elemen film melalui pendekatan craftsmanship yang detail.

Riset Arsip Film dan Dokumenter Tim Burton

Loewe memperoleh akses khusus ke arsip film The Nightmare Before Christmas untuk mengeksplorasi sketsa asli hingga boneka yang digunakan dalam proses produksi. Materi tersebut menjadi sumber inspirasi utama bagi koleksi ini.

Film yang dibangun melalui proses pembuatan teliti, mulai dari sketsa karakter hingga animasi, kemudian diinterpretasikan kembali oleh Loewe melalui material dan teknik khasnya. Boneka artikulasi buatan tangan serta set miniatur yang dikerjakan secara detail turut menjadi rujukan.

Dokumenter yang menyertai koleksi ini menampilkan Tim Burton menggambar di meja kerjanya. Dalam dokumenter tersebut, Burton merefleksikan kesederhanaan cerita utama film serta kerja kolektif yang dibutuhkan untuk mewujudkan dunia sinematiknya.

Kampanye Film Aidan Zamiri Hadirkan Dunia Surealis

Kampanye film Loewe disutradarai oleh Aidan Zamiri dan dibintangi Sandra Bernhard, Jordan Firstman, serta brand ambassador Loewe, Eva Victor dan David Jonsson. Kampanye ini menjadi pelengkap koleksi di tengah musim liburan.

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Berlatar bangunan menyerupai toko dengan salju musim dingin yang turun di luar, para pemeran menjelajahi ruang yang terasa familiar namun berubah menjadi dunia surealis. Etalase toko dan tangga hadir dengan perspektif yang terdistorsi.

Dinding bergaris, cermin yang membingungkan, dan sudut-sudut tak terduga memperkuat nuansa fantastis yang terinspirasi dari film klasik tersebut. Visual ini menegaskan pendekatan Loewe dalam menghadirkan imajinasi The Nightmare Before Christmas ke dalam ruang nyata.

Jadwal Peluncuran Koleksi Loewe Mulai 12 November

Koleksi Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas dari Loewe dijadwalkan tersedia mulai 12 November. Koleksi ini menawarkan pilihan fashion dan aksesori dengan sentuhan surreal yang unik untuk menyambut musim liburan.

Pencinta mode dapat memilih dari tas, ready-to-wear, hingga produk fragrance dan leather goods yang mengusung karakter film tersebut. Setiap produk dirancang sebagai hasil kerja tangan yang detail.

Loewe menjadikan koleksi ini sebagai perayaan atas kreativitas serta tangan-tangan yang membentuk dunia imajinatif. Selama lebih dari 180 tahun, Loewe dikenal memiliki kedekatan dengan seni pengerjaan material dan detail.