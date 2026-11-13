Kolaborasi Strategis Dukungan Performa Pelari Bank Jateng Borobudur Marathon 2026

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 memperkuat dukungan lewat Generali, Puma, dan Le Minerale untuk performa pelari. Acara di Magelang membahas strategi kesehatan dan hidrasi sebelum laga Minggu (15/11/2026).

Mengukir satu dekade perjalanan, event lari prestiis Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 secara resmi memperluas jaringan kemitraan strategis. Penguatan ekosistem kolaborasi ini diumumkan secara formal melalui sesi Behind the Performance Talk yang diselenggarakan di Grand Artos Hotel, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (13/11/2026). Tujuannya adalah memastikan setiap atlet dan pelari amatir mendapatkan dukungan komprehensif demi performa terbaik.

Mekanisme Dukungan Multi-Sektor untuk Atlet

Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan resmi dari para sponsor utama yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan event tahunan ini. Kehadiran Generali, Puma, Le Minerale, Counterpain, dan InJourney Destination Management menandai fokus baru terhadap aspek kesehatan, perlengkapan, dan pengalaman wisatawan. Setiap mitra membawa perspektif unik yang dirancang untuk mengoptimalkan kondisi fisik maupun mental para peserta selama kompetisi berlangsung.

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Generali Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan sebagai fondasi utama. Devi Heriani, Marketing Communication Head Generali Indonesia, menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam satu dekade penyelenggaraan event ini adalah bentuk kebanggaan institusi. Dukungan ini sejalan dengan misi perusahaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan proteksi diri yang lebih baik di tengah aktivitas fisik intensif.

Posisi Le Minerale dan Counterpain dalam Fisik Pelari

Le Minerale menempatkan hidrasi sebagai elemen krusial dalam kesuksesan seorang pelari. Muljono Nurlimo, Direktur Marketing Le Minerale, menekankan bahwa air mineral berkualitas mampu menjaga performa tubuh secara optimal. Melalui program LM Squad, merek ini juga berupaya membangun komunitas yang solid untuk mendukung konsistensi latihan para pelari dari berbagai tingkat kemampuan.

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Sementara itu, Counterpain fokus pada perawatan otot pasca aktivitas. Yosaphat Hanantyo, Head of Brand Management Counterpain, menjelaskan bahwa pemulihan otot bukan sekadar tambahan, melainkan rutinitas wajib. Langkah ini memastikan bahwa tubuh pelari tetap dalam kondisi prima dan siap menghadapi tekanan kompetisi tanpa risiko cedera yang berarti.

Dampak Real dan Inovasi Teknologi Sepatu Olahraga

Inovasi teknologi sepatu menjadi sorotan utama dari perwakilan Puma. Rachmat B Trilaksono, Team Head Marketing Puma, menegaskan bahwa pengembangan alas kaki modern dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dan efisiensi energi. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi hanyalah pendukung, karena konsistensi latihan tetap menjadi fondasi utama performa.

Pengalaman destinasi juga menjadi fokus InJourney Destination Management. Supriadi Jufri, Direktur Operasi PT TWC/InJourney, menyatakan bahwa kepuasan pelari tidak hanya ditentukan oleh lintasan, tetapi juga oleh nuansa budaya dan pariwisata di Magelang. Integrasi antara olahraga dan destinasi ini menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi peserta.

Jadwal Pelaksanaan dan Harapan Ke Depan

Lomba lari Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 resmi dijadwalkan digelar pada Minggu (15/11/2026) di area Kabupaten Magelang. Event ini merupakan wujud kolaborasi nyata antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan Harian Kompas. Harapan besar adalah terciptanya ekosistem lari yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.