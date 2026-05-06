Kolaborasi Strategis ASEAN dan FIFA Luncurkan FIFA ASEAN Cup untuk Majukan Sepak Bola Asia Tenggara

FIFA dan ASEAN resmi menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman untuk menciptakan turnamen FIFA ASEAN Cup yang bertujuan meningkatkan kualitas sepak bola serta mempererat persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Dalam sebuah langkah bersejarah bagi dunia olahraga di kawasan Asia Tenggara, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi menandatangani nota kesepahaman antara ASEAN dan FIFA.

Upacara penandatanganan yang berlangsung dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Oktober 2025 ini, menandai dimulainya era baru pengembangan sepak bola yang lebih terstruktur dan profesional di wilayah tersebut. Kerja sama ini bukan sekadar tentang kompetisi olahraga, melainkan sebuah upaya strategis untuk menggunakan sepak bola sebagai jembatan diplomasi dan alat pemersatu bagi negara-negara anggota ASEAN.

Dengan dukungan penuh dari FIFA, pengembangan bakat muda dan peningkatan kualitas infrastruktur sepak bola diharapkan dapat terakselerasi secara signifikan di seluruh kawasan melalui program-program pelatihan yang lebih terintegrasi. Salah satu poin utama dari kesepakatan besar ini adalah peluncuran turnamen baru yang diberi nama FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini dirancang untuk menjadi ajang bergengsi yang tidak hanya menguji kemampuan teknis para pemain di lapangan, tetapi juga menawarkan hadiah finansial yang sangat besar bagi tim yang berhasil keluar sebagai juara.

Berdasarkan pernyataan resmi dari FIFA, turnamen ini direncanakan akan diselenggarakan pada jendela internasional yang jatuh antara tanggal 21 September hingga 6 Oktober 2026. Meskipun jadwal detail mengenai lokasi pertandingan dan pembagian grup belum diumumkan secara menyeluruh kepada publik, antusiasme sudah terasa di berbagai negara. Turnamen ini akan melibatkan 11 negara di regional Asia Tenggara, yang dipandang sebagai simbol semangat baru untuk mempererat solidaritas dan persatuan antarnegara melalui semangat sportivitas di lapangan hijau.

Mengenai format kompetisi, terdapat beberapa informasi menarik yang muncul dari Kongres FIFA yang diadakan di Vancouver, Kanada, pada 30 April. Berdasarkan bocoran slide presentasi, FIFA ASEAN Cup kemungkinan besar akan mengadopsi sistem dua divisi yang melibatkan total 14 tim. Laporan dari The Straits Times memperjelas bahwa usulan format tersebut akan membagi tim menjadi dua kelompok besar.

Divisi Satu akan terdiri dari delapan tim yang dibagi ke dalam dua grup, sementara Divisi Dua akan diisi oleh enam tim yang juga terbagi menjadi dua grup. Hal yang menarik adalah rencana bahwa seluruh pertandingan untuk Divisi Dua akan dipusatkan di Hong Kong. Selain negara-negara Asia Tenggara, terdapat rumor kuat bahwa China dan India juga akan mendapatkan undangan untuk berpartisipasi, guna meningkatkan level kompetisi dan daya tarik turnamen ini di mata dunia internasional.

Penentuan komposisi tim di setiap divisi akan didasarkan sepenuhnya pada peringkat dunia FIFA. Hal ini membawa konsekuensi teknis di mana sistem promosi dan degradasi yang biasa ditemukan dalam liga domestik tidak akan diterapkan dalam turnamen ini.

Berdasarkan data peringkat dunia terbaru, Divisi Satu diprediksi akan dihuni oleh Thailand yang berada di peringkat 93, China di peringkat 94, Vietnam di peringkat 99, Indonesia di peringkat 122, Filipina di peringkat 135, India di peringkat 136, Malaysia di peringkat 138, dan Singapura di peringkat 147. Dengan komposisi ini, tim-tim unggulan di Asia Tenggara akan saling berhadapan dalam level persaingan yang lebih tinggi, memberikan tantangan besar bagi setiap negara untuk terus meningkatkan performa mereka di kancah internasional agar bisa bersaing dengan negara-negara kuat lainnya.

Sistem pertandingan dalam FIFA ASEAN Cup juga akan berbeda dari turnamen konvensional. Setelah melewati fase grup dengan sistem round robin, turnamen ini tidak akan mengadakan babak semifinal. Sebagai gantinya, juara dari masing-masing grup di setiap divisi akan langsung saling berhadapan dalam pertandingan final untuk menentukan pemenang utama di divisi tersebut. Format yang ringkas namun intens ini diharapkan dapat memberikan tekanan kompetitif yang tinggi bagi para pemain dan pelatih.

Bagi Indonesia, kehadiran turnamen ini menjadi momentum penting, terutama dengan munculnya talenta-talenta baru seperti Ole Romeny yang telah menunjukkan aksi gemilangnya dalam laga FIFA Series 2026. Dukungan masyarakat Indonesia terhadap tim nasional diharapkan menjadi motor penggerak bagi peningkatan prestasi sepak bola tanah air di turnamen regional yang sangat bergengsi ini. Dengan adanya dukungan struktural dari FIFA dan dukungan politis dari pemimpin ASEAN, masa depan sepak bola di Asia Tenggara kini terlihat jauh lebih cerah dan menjanjikan bagi generasi mendatang





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA ASEAN Cup Sepak Bola ASEAN Gianni Infantino Timnas Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA dan PSSI Gelar Workshop Teknologi Sepak Bola ASEAN, Diikuti 26 PesertaWorkshop teknologi sepak bola ASEAN fokus pada lima pilar utama, salah satunya perwasitan.

Read more »

Timnas Indonesia Dapat Durian Runtuh dari FIFA di FIFA ASEAN Cup 2026, Ole Romeny hingga Jay Idzes Bisa Dimainkan?Berita Timnas Indonesia Dapat Durian Runtuh dari FIFA di FIFA ASEAN Cup 2026, Ole Romeny hingga Jay Idzes Bisa Dimainkan? terbaru hari ini 2026-05-05 18:58:02 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Didampingi Legenda Asia, Drawing Piala Asia 2027 Dipimpin oleh Sekjen AFC Asal MalaysiaBerita Didampingi Legenda Asia, Drawing Piala Asia 2027 Dipimpin oleh Sekjen AFC Asal Malaysia terbaru hari ini 2026-05-05 20:02:48 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Timnas U17 Indonesia Selamatkan Wajah ASEAN di Hari Pertama Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan China pada laga pertama Grup B Piala Asia U17 2026 dengan skor 1-0. Kemenangan ini membawa Garuda Asia semakin dekat dengan Piala Dunia U17 2026.

Read more »

Timnas Indonesia U-17 Selamatkan Wajah ASEAN, Menang Dramatis di Piala Asia U-17 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Pemuda ASEAN didorong untuk memimpin arah masa depan digitalForum konsultasi pemuda “Ctrl+Youth: Membentuk Masa Depan Digital ASEAN” menegaskan peran strategis generasi muda dalam menentukan arah ...

Read more »