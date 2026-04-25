Kolaborasi Smile Train, RS Hermina, dan Miss Cosmo Perluas Layanan Operasi Sumbing

Smile Train Indonesia dan RS Hermina Galaxy menggandeng Miss Cosmo 2025 untuk memperluas akses layanan operasi sumbing gratis bagi anak-anak di Indonesia. Kemitraan ini telah membantu hampir 700 pasien sejak 2014 dan merupakan bagian dari upaya Smile Train untuk mencapai lebih dari 100.000 operasi sumbing gratis di seluruh Indonesia.

Kolaborasi Strategis Smile Train Indonesia , RS Hermina Galaxy, dan Miss Cosmo 2025 Perluas Akses Operasi Sumbing untuk Anak-Anak Indonesia Smile Train Indonesia dan RS Hermina Galaxy Bekasi terus memperkuat komitmen mereka dalam memberikan layanan operasi sumbing gratis bagi anak-anak di Indonesia.

Upaya ini diperluas melalui kolaborasi strategis dengan Miss Cosmo 2025, yang diwakili oleh Runner-Up Miss Cosmo 2025, Chelsea Fernandez, dan Yolina Lindquist. Kunjungan mereka ke RS Hermina Galaxy bukan hanya sekadar seremoni, melainkan simbol penguatan jembatan antara advokasi global dan layanan klinis lokal, menunjukkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan akses kesehatan yang inklusif bagi semua anak Indonesia.

Sejak 2014, kemitraan antara Smile Train Indonesia dan RS Hermina Galaxy telah memberikan dampak signifikan, dengan telah berhasil melakukan operasi gratis kepada hampir 700 pasien. Pencapaian ini merupakan bukti nyata dedikasi dan kerja keras kedua institusi dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang lahir dengan kondisi sumbing. Lebih dari dua dekade berkiprah di Indonesia, Smile Train telah mencatatkan lebih dari 100.000 operasi sumbing gratis di seluruh penjuru negeri.

Keberhasilan ini tidak lepas dari model berkelanjutan yang diterapkan, yaitu memberdayakan tenaga medis lokal untuk memberikan perawatan berstandar internasional di komunitas masing-masing. Kemitraan dengan RS Hermina Galaxy menjadi salah satu pilar penting dalam mencapai angka tersebut. Pendekatan yang diusung oleh Smile Train tidak hanya terbatas pada tindakan bedah, melainkan menerapkan konsep Comprehensive Cleft Care (CCC).

Konsep ini mencakup perawatan menyeluruh, mulai dari dukungan nutrisi sebelum operasi, prosedur bedah yang dilakukan oleh tenaga ahli, hingga layanan lanjutan seperti terapi wicara dan perawatan ortodonti untuk memastikan pemulihan yang optimal. Deasy Larasati, Country Manager dan Program Director Smile Train Indonesia, menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil kolaborasi panjang dari berbagai pihak. Ia menyatakan bahwa kehadiran Miss Cosmo 2025 akan membantu memperkuat suara mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan aksesibilitas perawatan sumbing.

Dari sisi medis, RS Hermina Galaxy menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan layanan berkualitas tinggi bagi pasien sumbing. Direktur RS Hermina Galaxy, dr. Hardimas, M.Kes, CRP, menjelaskan bahwa operasi sumbing memiliki dampak besar pada kehidupan pasien, tidak hanya dari segi penampilan, tetapi juga kemampuan dasar seperti makan, bernapas, dan berbicara.

Oleh karena itu, RS Hermina Galaxy memastikan setiap pasien mendapatkan perawatan yang aman dan optimal. dr. Maryam, SpBP-RE, menambahkan bahwa penanganan sumbing memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai spesialis, mulai dari dokter anak, spesialis gizi, hingga spesialis gigi. Yolina Lindquist, yang menyaksikan langsung dampak positif dari kolaborasi ini, mengungkapkan bahwa peran figur global adalah untuk mendukung para pahlawan lokal yang telah bekerja keras memberikan perawatan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Smile Train dan RS Hermina Galaxy juga mengimbau kepada para orang tua untuk tidak menunda penanganan sumbing. Operasi celah bibir umumnya dapat dilakukan saat anak berusia minimal 3 bulan dengan berat 5 kg, sedangkan operasi celah langit-langit dapat dilakukan pada usia minimal 12 bulan dengan berat 10 kg. Informasi lebih lanjut mengenai akses layanan dapat diperoleh melalui media sosial Smile Train Indonesia dan pusat layanan Hermina.

Dengan upaya bersama, diharapkan semakin banyak anak Indonesia yang memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan tersenyum tanpa batas





