Kolaborasi Pendidikan Indonesia‑Australia Meningkat, Lebih dari 25 Ribu Mahasiswa Pilih Studi di Negeri Kanguru

Pemerintah Indonesia menyoroti pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa di Australia, dukungan program praktis dari universitas peringkat dunia, serta kerja sama riset kebencanaan dan perdagangan yang mempererat hubungan bilateral.

Peningkatan minat mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Australia terus menunjukkan tren positif, didorong oleh reputasi kualitas pendidikan yang diakui secara internasional serta pengalaman belajar yang berskala global.

Menurut Gita, seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat sembilan universitas Australia yang masuk dalam daftar 100 universitas terbaik dunia, menegaskan bahwa kampus-kampus di negara tersebut menawarkan program-program praktis yang dirancang untuk menyiapkan lulusan dengan keterampilan yang relevan untuk kebutuhan masa depan Indonesia. Dalam keterangannya pada acara TNE CONNECT di Jakarta, Senin 25 Mei 2026, Gita menekankan bahwa program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif.

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 25 ribu pelajar Indonesia menempuh pendidikan di Australia pada tahun lalu, sementara jumlah alumni Indonesia yang telah lulus dari perguruan tinggi Australia telah melampaui 200 ribu orang dan tersebar di berbagai provinsi di tanah air. Keberagaman pilihan lokasi studi menjadi salah satu daya tarik utama; mahasiswa dapat memilih antara kota‑kota metropolitan seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane, atau kota‑kota yang lebih kecil seperti Cairns yang menawarkan lingkungan alam yang bersih dan nyaman.

Gita menegaskan bahwa hubungan pendidikan antara Indonesia dan Australia memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama bilateral, memperluas jaringan alumni, serta meningkatkan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sektor pendidikan, kerja sama bilateral juga meluas ke bidang riset kebencanaan, perdagangan, dan kebudayaan. Universitas Andalas (Unand) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah Australia baru‑baru ini menandatangani MoU untuk riset kebencanaan terintegrasi, fokus pada mitigasi gempa megathrust dan hidrometeorologi di Sumatera.

Di bidang perdagangan, ekspor pupuk Indonesia ke Australia meningkat, menegaskan posisi strategis Indonesia dalam sistem pangan regional. Sementara itu, upaya pemulihan warisan budaya terus digalakkan, dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon bertekad mengembalikan keris‑keris bersejarah, termasuk milik Pangeran Diponegoro, dari luar negeri. Semua langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan yang berlandaskan pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sekaligus menyiapkan generasi muda Indonesia untuk kembali berkontribusi pada pembangunan bangsa





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan Indonesia Australia Mahasiswa Internasional Kerja Sama Bilateral Riset Kebencanaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri Pendidikan Tinggi: Kolaborasi Multidisplin Untuk Mulailah Antara Global Insiden NegeriMenteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto mendorong penguatan riset multidisiplin sebagai kunci dalam answering tantangan global. Mendiktisaintek menekankan perlunya cara berpikir integratif, kolaboratif, dan multidisiplin saat dunia bergerak sangat cepat.

Read more »

Gerakan IHCBS Jangkau 300 Ribu SDM Indonesia, Perkuat Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045Lebih dari 300 ribu individu dari berbagai sektor disebut telah dijangkau melalui beragam program kolaboratif yang digagas dalam gerakan tersebut.

Read more »

F-Golkar MPR: Anggaran pendidikan harus murni untuk pendidikanFraksi Partai Golkar MPR RI menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ...

Read more »

Menteri Pendidikan Tekankan Lingkungan Aman dan Inklusif sebagai Kunci Keberhasilan PendidikanDalam seminar di Jakarta, Menteri Pendidikan Mu'ti menyoroti pentingnya keamanan fisik, sosial, dan intelektual di sekolah, mengkritik perlombaan nilai akademik yang dapat memicu bullying, serta menyerukan peran guru dalam menciptakan budaya belajar yang menghormati semua pihak.

Read more »