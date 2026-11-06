Kolaborasi no na x Shopee 11.11 Big Sale Hadirkan Iklan Jingle Bertema Tropis

Kolaborasi no na dengan Shopee lewat iklan jingle bertema pulau tropis untuk 11.11 Big Sale, memadukan musik catchy dan ajakan belanja.

Shopee menghadirkan kolaborasi terbaru bersama musisi no na untuk memeriahkan kampanye Shopee 11.11 Big Sale. Iklan yang melibatkan no na ini mulai ramai dibicarakan di berbagai media sosial, terutama di TikTok. Kolaborasi tersebut memadukan musik yang mudah diingat dengan visual yang mampu mencuri perhatian penonton sejak detik pertama.

Iklan ini mengajak penonton masuk ke suasana pulau tropis yang cerah. Dalam video, penonton disuguhi hamparan laut biru, pepohonan, pemandangan pantai, dan pegunungan, yang kemudian dilengkapi momen santai bersama teman. Kombinasi latar alam dan suasana kebersamaan ini membuat iklan terasa hangat dan dekat dengan keseharian audiens.

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Visual Tropis dan Musik Catchy dalam Iklan no na x Shopee

Visual tropis dan musik catchy menjadi dua elemen utama dalam iklan no na x Shopee. Keduanya dirancang bekerja bersama agar video iklan terasa hidup dan meninggalkan kesan kuat setelah ditonton.

Selain saat menari, kekompakan yang ditampilkan dalam iklan juga terlihat lewat berbagai momen seru. Rangkaian adegan ini membuat penonton tidak hanya mendengarkan lagu, tetapi juga ikut merasakan suasana kebersamaan yang ingin dibangun dalam kampanye tersebut.

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Pesan-pesan belanja dikemas dalam lagu yang catchy, sehingga ajakan berbelanja terasa menyatu dengan hiburan. Pendekatan ini memungkinkan promosi hadir tanpa terkesan memaksa, karena penonton menikmati musiknya terlebih dahulu sebelum memahami pesan kampanye.

Respons Positif Warganet di Kolom Komentar TikTok

Kolom komentar TikTok dipenuhi respons positif terhadap iklan no na x Shopee. Sebagian warganet menilai kualitas lagunya layak menjadi bagian dari album no na, sebuah pujian yang menunjukkan bahwa jingle ini diterima sebagai karya musik, bukan sekadar materi promosi.

Warganet lainnya mengaku enggan melewatkan iklan tersebut setiap kali muncul di lini masa mereka. Komentar-komentar ini menggambarkan penonton menikmati setiap momen dalam video, termasuk bagian ketika pesan belanja disampaikan melalui lagu.

Respons tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi ini berhasil membuat audiens bertahan menonton hingga akhir. Bagi merek, reaksi seperti ini menjadi indikator bahwa elemen hiburan mampu memperkuat daya ingat terhadap kampanye yang sedang berjalan.

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Promo Shopee 11.11 Big Sale untuk Belanja Bersama Teman

Shopee 11.11 Big Sale menghadirkan berbagai penawaran untuk membantu pengguna menemukan produk favorit dan memenuhi kebutuhan mereka. Kehadiran no na menjadi bagian dari cara Shopee menyampaikan kampanye tersebut kepada audiens yang lebih luas.

Kehadiran no na memberi warna baru pada kampanye 11.11 Big Sale. Kolaborasi ini mempertemukan dunia musik dan belanja melalui hiburan yang bisa dinikmati bersama, baik oleh penggemar no na maupun masyarakat yang tengah menantikan kampanye 11.11 Big Sale.

Sejumlah promo yang tersedia dalam kampanye ini menjadi bagian dari pesan utama iklan. Dengan mengemas ajakan belanja dalam format jingle, Shopee menempatkan pengalaman berbelanja sebagai kegiatan yang bisa dinikmati bersama teman.