Kolaborasi Foodbank of Indonesia dan Super Indo Perkuat Ketahanan Pangan Pasca-Lebaran bagi Masyarakat Prasejahtera

Foodbank of Indonesia bersama Super Indo mendistribusikan ribuan paket nutrisi kepada lebih dari 3.000 warga prasejahtera di enam kota besar sebagai wujud nyata menjaga ketahanan pangan pasca-Lebaran 2026.

Foodbank of Indonesia (FOI) bekerja sama dengan Super Indo kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga stabilitas serta ketahanan pangan nasional melalui aksi kemanusiaan yang masif. Pasca-perayaan Lebaran 2026, kedua organisasi ini sukses mendistribusikan ribuan paket pangan bernutrisi tinggi kepada lebih dari 3.000 masyarakat prasejahtera yang tersebar di enam kota besar di Indonesia.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok masyarakat rentan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi dan keterbatasan akses pangan setelah masa hari raya berakhir. Melalui sinergi lintas sektor yang solid, program ini memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik meskipun dinamika harga dan ketersediaan barang di pasar cenderung fluktuatif pasca-Lebaran. Ketua Yayasan Foodbank of Indonesia, Wida Septarina, menekankan bahwa keberhasilan aksi ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara organisasi sosial, sektor ritel, serta berbagai mitra pemasok yang terlibat. Beliau menyatakan bahwa sinergi bersama Super Indo bukan hanya sekadar aksi bagi-bagi sembako, melainkan sebuah gerakan moral untuk memastikan tidak ada keluarga yang terlewatkan dalam mendapatkan akses makanan bergizi. Wida berharap bahwa keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi perusahaan swasta lainnya untuk mengambil peran aktif dalam upaya pengentasan kelaparan dan penguatan sistem pangan komunitas. Setiap paket yang disalurkan telah melalui seleksi ketat untuk memastikan kualitas nutrisi yang optimal bagi keluarga penerima manfaat, sehingga dampak yang dirasakan bukan hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga mendukung kesejahteraan kesehatan masyarakat dalam jangka menengah. Sementara itu, perwakilan manajemen Super Indo, Yuvlinda Susanta, menambahkan bahwa keterlibatan ritel dalam program ini adalah bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan. Super Indo berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi. Menurut Yuvlinda, kontribusi melalui penyaluran bahan pangan berkualitas merupakan cara paling efektif untuk menunjukkan kepedulian sosial secara langsung. Ia menegaskan bahwa peran supermarket tidak terbatas pada penyediaan produk komersial saja, melainkan juga mencakup kepedulian terhadap ketahanan pangan komunitas. Kegiatan ini secara tidak langsung membangun ekosistem solidaritas yang kuat antara perusahaan, relawan, dan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan inisiatif serupa dapat menjadi agenda rutin yang mampu menjangkau lebih banyak wilayah dan lapisan masyarakat, sehingga cita-cita Indonesia yang berdaulat pangan dan bebas dari kelaparan dapat diwujudkan secara bertahap namun pasti melalui kerja sama yang inklusif dan transparan di masa depan





