Kolaborasi BKKBN BRI dan Kemenko PMK Turunkan Stunting di Subang

BKKBN, Kemenko PMK, dan BRI salurkan bantuan rumah layak huni untuk tiga keluarga risiko stunting di Subang guna cegah gizi buruk dan tingkatkan sanitasi.

Upaya strategis penanggulangan stunting di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, semakin konkret dengan program bantuan infrastruktur perumahan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga / BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK serta Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah menyalurkan bantuan rumah layak huni. Program ini menyasar tiga Keluarga Berisiko Stunting atau KRS yang berlokasi di wilayah Kabupaten Subang pada Senin tanggal 2 November 2026.

Mekanisme Bantuan Rumah Layak Huni

Program ini merupakan bagian dari Gerakan orang tua cegah stunting atau yang dikenal dengan akronim Genting. Program prioritas Kemendukbangga/BKKBN ini secara langsung menyasar keluarga yang berisiko tinggi mengalami stunting. Pemerintah melibatkan mitra kerja untuk bertindak sebagai orang tua asuh atau OTA yang memberikan bantuan lengkap. Bantuan tersebut mencakup dukungan nutrisi serta non-nutrisi yang esensial bagi kesehatan keluarga.

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Bantuan rumah layak huni menjadi salah satu elemen kunci dalam intervensi non-nutrisi. Tujuannya adalah memastikan bahwa keluarga mendapatkan lingkungan hidup yang higienis. Penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi fondasi utama dalam memutus rantai stunting. Program ini juga menyasar perbaikan kondisi fisik rumah yang sebelumnya tidak memenuhi standar kesehatan dasar.

Sudut pandang Mitra dan Penerima Manfaat

Menko PMK Sugiono menekankan bahwa upaya membangun bangsa adalah proses panjang yang membutuhkan kesadaran semua unsur. Menurutnya, pencegahan stunting adalah perjuangan yang memerlukan kerja sama lintas sektor dan pembiayaan yang besar. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI yang melalui program BRI Peduli berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Branch Office Head BRI Subang Bright Brennan Parulian menyatakan dukungan penuh terhadap renovasi rumah tidak layak huni.

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Penerima manfaat yakni keluarga Tete Amin Sutana, keluarga Nanan, dan keluarga Encep menyambut baik program ini. Sebelumnya, ketiga keluarga tersebut tinggal di rumah dengan dinding bilik dan lantai tanah. Kondisi sanitasi yang belum memadai juga menjadi masalah, mengingat rumah mereka belum memiliki jamban. Ketiga kepala keluarga tersebut memiliki anak dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK yang berusia 0 hingga 2 tahun.

Dampak Nyata dan Target Kesehatan Publik

BRI menyalurkan bantuan rumah layak huni senilai masing-masing Rp50 juta untuk ketiga keluarga tersebut. Langkah ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik yang berkontribusi langsung terhadap kesehatan anak. Selain bantuan rumah, ketiga keluarga juga menerima bantuan sembako dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Bantuan pangan ini diberikan sekali dalam sebulan selama jangka waktu tiga bulan ke depan untuk menunjang kecukupan gizi.

Kepala BKKBN Wihaji menyatakan bahwa Genting adalah usaha untuk menyelamatkan satu generasi. Ia menekankan bahwa stunting tidak hanya masalah asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh sanitasi dan pernikahan dini. Program ini memastikan anak-anak yang masih punya harapan masa depan tidak mengalami stunting. Dengan infrastruktur yang memadai, investasi sumber daya manusia dimulai dari tingkat keluarga.

Visi Menurunkan Prevalensi Stunting Subang

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Subang secara signifikan. Data SSGI tahun 2024 menunjukkan angka stunting di wilayah tersebut masih berada di level 18,7 persen. Target utamanya adalah menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Program ini menjadi langkah konkret menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan bebas stunting.