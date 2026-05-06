Kolaborasi BCA Digital dan CGV Cinemas Membawa Kemudahan Menonton Film Musim Panas

BCA Digital melalui aplikasi blu berkolaborasi dengan CGV Cinemas untuk menyediakan layanan pemesanan tiket dan pembayaran film secara praktis. Kolaborasi ini memudahkan pengguna melakukan transaksi tanpa berpindah aplikasi dan menawarkan berbagai promo menarik. Selain itu, artikel ini juga menyoroti deretan film yang wajib ditonton musim panas ini, mulai dari petualangan epik hingga drama fashion.

BCA Digital melalui aplikasi blu telah berkolaborasi dengan CGV Cinemas untuk menyediakan layanan pemesanan tiket dan pembayaran film secara praktis. Kolaborasi ini memudahkan pengguna melakukan transaksi tanpa perlu berpindah aplikasi melalui fitur blUnion yang dilengkapi dengan berbagai promo menarik.

Selain rencana liburan dan agenda hangout yang semakin padat, ada satu hal yang selalu menjadi highlight: deretan film yang menarik perhatian. Dari kisah petualangan lintas galaksi hingga drama fashion yang penuh intrik, summer movies tahun ini hadir dengan pilihan yang beragam dan menggoda untuk masuk watchlist. Tahun ini, pengalaman menonton juga terasa semakin praktis berkat kolaborasi antara BCA Digital melalui blu dengan CGV Cinemas.

Mulai dari pemesanan tiket hingga pembayaran bisa dilakukan dalam satu alur yang seamless tanpa perlu berpindah aplikasi, membuat momen nonton jadi lebih nyaman dan efisien. Dari yang sudah tayang hingga yang paling dinanti, ini dia deretan film yang wajib kamu tonton musim panas ini. Bicara soal summer movies, rasanya tidak lengkap tanpa Star Wars. Film terbaru ini kembali menghadirkan petualangan epik lintas galaksi dengan visual spektakuler dan cerita yang emosional.

Baik penggemar lama maupun penonton baru, film ini tetap jadi tontonan wajib yang selalu dinanti. Dijadwalkan tayang mulai 22 Mei 2026. Kalimat “That’s all” kembali terasa ikonik. Sekuel yang ditunggu hampir dua dekade ini membawa kembali karakter legendaris Miranda Priestly dengan cerita baru yang relevan dengan dunia fashion masa kini.

Drama ambisi, karier, dan dinamika industri fashion jadi daya tarik utamanya. Sudah tayang sejak 1 Mei 2026. Film ini mengangkat perjalanan hidup Michael Jackson dari awal karier hingga menjadi ikon global. Tidak hanya menampilkan sisi gemilang, tetapi juga tekanan dan perjuangan di balik layar.

Cocok untuk pecinta musik dan biopik yang emosional. Tayang sejak 24 April 2026. Disutradarai oleh Joko Anwar, film ini menghadirkan horor dengan pendekatan berbeda. Menggabungkan ketegangan, komedi satir, dan kritik sosial, ceritanya berlatar di penjara penuh misteri dengan konflik yang kompleks.

Sudah tayang sejak 16 April 2026 dan jadi salah satu film lokal paling mencuri perhatian. Woody, Buzz Lightyear, dan para karakter ikonik kembali dalam petualangan baru yang hangat dan penuh makna. Film ini tetap mengangkat tema persahabatan dan perubahan, sekaligus menyesuaikan dengan dunia modern yang semakin dekat dengan teknologi. Dijadwalkan tayang mulai 19 Juni 2026





