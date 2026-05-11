Kolaborasi ASIX Indonesia dengan BSD City: Transformasi BSD City sebagai Township Masa Depan

Kolaborasi dengan ASIX Indonesia menjadi langkah konkret BSD City sebagai township masa depan yang unggul dari sisi infrastruktur fisik dan inovasi teknologi. Kerja sama ini ditandai dengan perjanjian kerja sama di ASIX AI Joint Lab, ITB Innovation Park Bandung.

CEO & Presiden Direktur PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap, dan Chief Investment and Value Enhancement Strategy Sinar Mas Land Chandra Dewi menandatangani perjanjian kerja sama di ASIX AI Joint Lab, ITB Innovation Park Bandung, Minggu (11/5/2026). Kerja sama ini lahir di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI dan robotik global.

Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam Technology and Innovation Report 2025, nilai pasar teknologi frontier seperti AI dan robotik diproyeksikan meningkat enam kali lipat, dari US$2,5 triliun pada 2023 menjadi US$16,4 triliun pada 2033. Kolaborasi ini menandai langkah nyata transformasi BSD City sebagai kawasan township masa depan yang tidak hanya unggul dalam infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi episentrum inovasi teknologi di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, BSD City membuka pintu lebih lebar bagi para inovator, peneliti, dan pelaku industri teknologi untuk bersama-sama membangun ekosistem teknologi berkelanjutan. Kami bangga menjadi bagian dari perjalanan ASIX dalam menghadirkan kapabilitas AI dan Robotik kelas dunia ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadikan BSD City sebagai pusat riset dan kecerdasan buatan (AI) melalui inisiatif baru kami, yaitu mBrace (Make BSD Research and AI Center of Excellence).

Semoga inisiatif ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Melalui kerja sama tersebut, kedua perusahaan sepakat mengembangkan sejumlah inisiatif strategis, salah satunya pembangunan pusat Research & Development (R&D) PT ASIX Indonesia Cerdas yang merupakan joint laboratory antara China Mobile dan Sinar Mas. Pusat R&D tersebut akan difungsikan sebagai laboratorium inovasi dan inkubator teknologi. Selain itu, kedua pihak juga akan menjalankan program Proof of Concept (POC) untuk menguji berbagai solusi teknologi sebelum diterapkan secara luas.

