Indonesia dan Korea Selatan mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di puskesmas wilayah 3T, menyasar pemerataan layanan kesehatan nasional.

Dengan fokus utama pada pembangunan berkelanjutan, kerja sama teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan kini diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kolaborasi strategis ini bertujuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk mengatasi kesenjangan akses layanan medis yang selama ini menghambat kemajuan kesehatan nasional.

Ekspansi Layanan Kesehatan Melalui Kecerdasan Buatan

Implementasi teknologi AI akan difokuskan pada pengembangan layanan digital yang membantu kerja Puskesmas di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Dedy Permadi, seorang dosen Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, menekankan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan teknologi Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan dan kepulauan.

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Pemanfaatan AI ini diharapkan dapat memberikan peningkatan layanan kesehatan di Puskesmas wilayah pedesaan secara signifikan. Di sisi lain, Korea Selatan dapat menguji model teknologinya di wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki karakteristik geografis unik. Pendekatan dua arah ini memungkinkan transfer pengetahuan yang efektif untuk kedua negara.

Validasi Protokol Kesehatan Digital Korea Selatan

Korea Selatan telah mengembangkan dan menguji coba prototipe teknologi AI untuk layanan kesehatan dasar di salah satu wilayah pedesaan di negaranya. Model teknologi ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan di Indonesia.

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Upaya tersebut sangat relevan dengan persoalan pemerataan layanan kesehatan yang menjadi tantangan utama di Indonesia. Teknologi AI dapat membantu tenaga kesehatan dalam melakukan penilaian awal kondisi pasien dan mendukung analisis informasi kesehatan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi menghubungkan fasilitas kesehatan di daerah dengan tenaga medis atau dokter spesialis di pusat rujukan.

Kesenjangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nasional

Data dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan periode 2025-2029 menunjukkan rasio dokter Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 0,76 dokter per 1.000 penduduk. Angka tersebut masih berada di bawah standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia yang menetapkan satu dokter per 1.000 penduduk sebagai patokan minimum.

Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hingga Mei 2025, dari total 10.212 Puskesmas yang terdaftar, sebanyak 424 Puskesmas atau 4,15 persen belum memiliki dokter. Ketiadaan dokter merupakan hambatan utama dalam penyediaan layanan primer yang merata.

Kekurangan Tenaga Medis dan Infrastruktur Pendukung

Problematika kekurangan tenaga medis meluas pada spesialisasi lain di sektor kesehatan. Data menunjukkan bahwa 2.743 Puskesmas masih kekurangan dokter gigi dan 1.217 Puskesmas kekurangan tenaga sanitasi lingkungan. Sebanyak 814 Puskesmas juga belum memiliki tenaga ahli teknik laboratorium medis sesuai kebutuhan operasional.

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Tantangan pelayanan kesehatan bukan semata-mata berkaitan dengan ketersediaan bangunan dan fasilitas fisik. Isu utama justru terletak pada pemerataan sumber daya manusia yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri. Di wilayah 3T, keterbatasan tenaga medis semakin menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan.

Hambatan Geografis dan Langkah Kerja Sama

Kondisi geografis kepulauan, jarak antarpemukiman yang jauh, serta keterbatasan transportasi memperlambat akses masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Teknologi AI berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melampaui batasan jarak fisik.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU pada April 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan ibu-anak, kesehatan mental, dan ketahanan kesehatan. Kolaborasi ini mendorong pertukaran teknologi dan pelatihan tenaga ahli untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih tangguh dan inklusif di Indonesia.