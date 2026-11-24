ABeam Consulting Indonesia dan NEC Indonesia meluncurkan program pengumpulan sampah plastik 12.500 kg bersama Plastic Bank. Program ini menyasar 100 karyawan dan komunitas kolektor di Jakarta Utara.

ABeam Consulting Indonesia dan NEC Indonesia telah meluncurkan program pengumpulan sampah plastik berskala besar di Jakarta Utara. Kegiatan fisik pertama kali diadakan pada Sabtu, 21 November 2026 di kawasan Ancol. Program ini melibatkan sekitar 100 karyawan dari kedua perusahaan tersebut untuk berpartisipasi langsung dalam aksi lingkungan.

Inisiatif kolaboratif ini bekerja sama dengan Plastic Bank, sebuah perusahaan sosial yang bergerak di bidang pengelolaan limbah plastik. Program yang dimulai sejak 5 Agustus 2026 ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga Maret 2027. Target kumulatif yang harus dicapai adalah pengumpulan 12.500 kilogram sampah plastik untuk didaur ulang.

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Volume Sampah dan Kendala Pengelolaan di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah nasional. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN mencatat bahwa negara ini menghasilkan sekitar 56,6 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari total volume tersebut, sekitar 10,59 juta ton atau 18,71 persen merupakan sampah plastik.

Data SIPSN dari 278 kabupaten dan kota pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sampah rumah tangga dan sejenisnya mencapai sekitar 29,2 juta ton per tahun. Namun, hanya 32,9 persen sampah yang berhasil dikelola dengan baik. Sebagian besar atau 67,1 persen lainnya masih belum tertangani secara optimal.

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Kondiasi pengelolaan yang belum optimal ini berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan, khususnya perairan. Laporan Bank Dunia memperkirakan sekitar 346.500 ton sampah plastik dari berbagai sumber di daratan masuk ke laut Indonesia setiap tahunnya. Kolaborasi antara sektor swasta dan komunitas menjadi langkah krusial untuk memperbaiki situasi ini.

Peran Komunitas Kolektor dan Dampak Ekonomi

Program ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan volume sampah, tetapi juga melibatkan komunitas kolektor plastik sebagai mitra utama. Sampah yang dikumpulkan oleh sekitar 100 karyawan akan dipilah secara teliti sebelum disalurkan ke jalur daur ulang. Tujuan utamanya adalah memastikan limbah tersebut tidak berakhir mencemari lingkungan alam.

Keterlibatan komunitas kolektor dalam rantai pasok ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Mereka mendapatkan peluang untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui aktivitas pengumpulan dan penyortiran sampah. Langkah ini juga membantu komunitas untuk terlibat lebih aktif dalam solusi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Meningkatnya partisipasi kolektor lokal dapat mengubah sampah menjadi komoditas bernilai. Dengan adanya sistem dari Plastic Bank, sampah plastik yang dikumpulkan akan dicatat dan ditukar dengan mata uang atau manfaat sosial lainnya. Hal ini menciptakan insentif ekonomi yang mendorong lebih banyak orang untuk membersihkan lingkungan.

Strategi Creating Shared Value dan Visi Manajemen

Managing Director ABeam Consulting Indonesia, Ken Harada, menekankan bahwa penanganan lingkungan membutuhkan tindakan kolektif. Ia menyatakan bahwa keberlanjutan memerlukan lebih dari sekadar kesadaran umum. Diperlukan kemauan nyata untuk menerjemahkan nilai-nilai bersama menjadi inisiatif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

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Bagi ABeam Consulting, isu lingkungan dan sosial adalah bagian integral dari strategi perusahaan. Mereka menerapkan pendekatan Creating Shared Value atau CSV, yang menempatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan sebagai kunci. Pendekatan ini menjawab tantangan sosial sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Direktur Utama NEC Indonesia, Akifumi Katano, menyamakan pandangan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan penciptaan nilai sosial melalui bisnis. Ia berharap inisiatif ini mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kedua perusahaan tersebut berkomitmen mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam operasional harian mereka.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen Berkelanjutan

Program pengumpulan sampah ini akan terus berjalan hingga Maret 2027 dengan target spesifik 12.500 kilogram. Kedua perusahaan akan terus memantau capaian melalui mekanisme pelaporan yang transparan bersama Plastic Bank. Hasil pengumpulan akan disalurkan secara rutin ke fasilitas daur ulang yang telah terverifikasi.

Komitmen ini juga mencerminkan pilar keberlanjutan global ABeam Consulting. Pengelolaan sumber daya manusia dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi fokus utama di samping isu lingkungan. Perusahaan juga memiliki perhatian khusus pada inisiatif netralitas karbon dan konservasi keanekaragaman hayati.

Melalui kerja sama dengan NEC Indonesia dan Plastic Bank, kedua entitas ini menunjukkan contoh praktik bisnis yang bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan dapat menginspirasi sektor swasta lainnya untuk turut serta dalam penanganan masalah sampah di Indonesia. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan volume sampah plastik yang mencemari perairan nasional.