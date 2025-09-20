KOHLER Hadirkan Inovasi Kamar Mandi Modern: Desain, Teknologi, dan Warna untuk Gaya Hidup

KOHLER berpartisipasi dalam Indonesia Design Week 2025 dengan memperkenalkan inovasi kamar mandi modern yang mengedepankan desain minimalis, fitur higienis, dan pilihan warna yang beragam. Produk unggulan termasuk Leap Smart Toilet dan kolaborasi dengan seniman Daniel Arsham.

Di dunia desain interior, kamar mandi telah bertransformasi melampaui fungsi dasar, kini menjadi cerminan gaya hidup dan ekspresi pribadi. Tren kamar mandi modern terus berevolusi, mengedepankan tiga pilar utama: desain minimalis yang elegan, fitur higienis berteknologi maju, serta sentuhan warna yang personal.

KOHLER, sebagai pemain utama dalam industri ini, memahami betul pergeseran ini, sebagaimana yang ditunjukkan dalam partisipasinya di Indonesia Design Week 2025, yang diselenggarakan di PIK pada 12 hingga 20 September 2025. Maria Veronica Simanjuntak, selaku Head of Marketing KOHLER Indonesia, menekankan bahwa inovasi KOHLER adalah perpaduan harmonis antara desain dan teknologi, bertujuan menciptakan dampak yang signifikan. Melalui integrasi inovasi global yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, KOHLER berupaya menghadirkan koleksi produk yang tidak hanya memenuhi fungsi dasar, tetapi juga memperkaya pengalaman pengguna. Penekanan pada keberlanjutan dan kesehatan merupakan aspek krusial dalam pendekatan KOHLER, yang tercermin dalam setiap pengembangan produk mereka.\Salah satu bukti nyata komitmen KOHLER terhadap kamar mandi modern adalah pengenalan toilet pintar Leap Smart Toilet. Produk ini menawarkan rangkaian fitur canggih yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan. Leap Smart Toilet dilengkapi dengan bidet terintegrasi, lengkap dengan fitur pembersihan nozel otomatis menggunakan sinar UV, memastikan higienitas optimal. Selain itu, toilet ini memiliki penyegar udara bawaan yang menjaga kesegaran ruangan setelah penggunaan. Maria menjelaskan, toilet ini dilengkapi dengan sensor otomatis yang akan membuka penutup saat pengguna mendekat, kemudian melakukan penyiraman dan menutup kembali secara otomatis setelah selesai. Fitur penyiraman tanpa sentuhan dan teknologi penyiraman ganda (dual flush) yang hemat air tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga mendukung gaya hidup berkelanjutan. Dengan desain minimalis dan dudukan berpemanas berukuran 91 mm, Leap Smart Toilet dirancang untuk mendukung gaya hidup modern yang mengutamakan efisiensi dan estetika. Produk ini dijadwalkan mulai dijual di Indonesia pada Oktober 2025, dengan harga sekitar Rp45 juta termasuk pemasangan, mencerminkan investasi signifikan dalam kualitas dan teknologi.\Selain inovasi pada fitur dan desain, KOHLER juga memberikan perhatian besar pada aspek warna dalam tren kamar mandi modern. Mereka memperkenalkan teknologi Physical Vapor Deposition (PVD), yang memungkinkan warna menjadi lebih tahan lama, tahan gores, dan tidak mudah pudar. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan kepribadian mereka melalui pilihan warna yang beragam. Maria menjelaskan bahwa warna menjadi elemen penting dalam desain kamar mandi, memungkinkan pengguna untuk mencerminkan identitas mereka. Pilihan warna terbaru, seperti Brushed Graphite dan Polished Graphite, menambah koleksi yang sudah ada menjadi total 12 warna premium. Inspirasi desain KOHLER juga datang dari arsitektur dunia, seperti seri Four Art yang terinspirasi oleh Disney Concert Hall dan Four Line dari Institute of Contemporary Art. Setiap koleksi menyediakan pilihan lengkap dari keran, shower, hingga aksesori, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menciptakan kamar mandi bertema yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Selain itu, KOHLER juga berkolaborasi dengan seniman kontemporer ternama, Daniel Arsham, melalui Koleksi Landshapes. Koleksi ini menggabungkan seni, desain, dan fungsi, menghadirkan pengalaman unik dalam ruang kamar mandi. Salah satu produk unggulan dari koleksi ini adalah freestanding bath yang meraih penghargaan Bath: Bathtub Category Award. Maria menegaskan bahwa misi KOHLER adalah untuk membantu orang hidup dengan anggun, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini berarti tidak hanya memproduksi barang, tetapi juga memastikan setiap pengguna merasakan pengalaman yang berbeda dan berkualitas. Melalui inovasi dan komitmen terhadap kualitas, KOHLER terus berupaya mendefinisikan ulang standar kamar mandi modern





