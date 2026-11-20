Profesor Emeritus Hankuk University of Foreign Studies, Koh Yong Bok, meluncurkan karya sejarah Jalan Raya Pos di Jakarta pada 13 November 2026. Buku ini mengungkap perlawanan rakyat Indonesia.

Koh Yong Bok, seorang Profesor Emeritus di Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) yang berbasis di Seoul, Korea Selatan, secara resmi meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Jalan Raya Pos: Narasi Kehidupan dan Perjuangan Rakyat Indonesia. Acara peluncuran ini diselenggarakan di Gramedia Jalma, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026. Buku ini hadir sebagai kontribusi intelektual penting yang menelusuri sejarah kelam dan perjuangan rakyat Indonesia di balik pembangunan infrastruktur kolonial.

Sejarah Kelam Pembangunan Jalan Raya Pos

Koh Yong Bok menjelaskan bahwa buku ini lahir dari penelusuran mendalam sepanjang 1.000 kilometer Jalan Raya Pos Jawa, yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Tujuannya adalah untuk mengungkap sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Proyek pembangunan jalur ini pada tahun 1808 di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menelan sekitar 12.000 korban jiwa karena kerja paksa.

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Melalui karyanya, Koh mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh dampak dari kebijakan kolonial tersebut terhadap masyarakat yang hidup di sepanjang jalur tersebut. Ia menyoroti bagaimana kisah-kisah perlawanan muncul di tengah penindasan yang sistematis dan brutal. Penekanan ini memberikan nuansa baru dalam memahami sejarah infrastruktur yang sering kali hanya dilihat dari segi teknis pembangunannya.

Metode Penelitian dan Perspektif Koh Yong Bok

Penyusunan buku ini tidak hanya bertumpu pada arsip dan literatur sejarah yang ada, melainkan juga menggabungkan pendekatan observasi lapangan. Koh Yong Bok menyusuri langsung jalur Anyer hingga Panarukan untuk mengunjungi sejumlah situs bersejarah dan mengamati kondisi wilayah saat ini. Ia juga melakukan penggalian cerita langsung dari masyarakat setempat yang masih menyimpan ingatan atau cerita turun-temurun.

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Ketertarikan Koh Yong Bok pada Indonesia telah tumbuh sejak tahun 1988. Ia mengenal budaya dan bahasa Indonesia melalui karya-karya Pramoedya Ananta Toer, termasuk novel Jalan Raya Pos dan Jalan Daendels. Bacaan tersebut mendorongnya untuk menelusuri pengalaman masyarakat di bawah penjajahan Belanda. Ia ingin mengetahui sejauh mana rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, yang kemudian melahirkan buku yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Korea pada tahun 2018.

Analisis Sistem Kolonial dan Peran Bonnie Triyana

Dalam diskusi buku yang berlangsung di Jakarta, sejarawan Bonnie Triyana menilai karya ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca tentang kondisi geografis dan sejarah Indonesia. Bonnie mengingatkan bahwa kolonialisme tidak cukup dinilai hanya dari karakter seorang tokoh, apakah Daendels merupakan pemimpin yang humanis atau bengis. Kebijakan yang lahir pada masa itu perlu dilihat berdasarkan sistem kekuasaan dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Menurut Bonnie Triyana, apa pun yang dilakukan seperti membangun dengan cara humanis atau untuk kepentingan logistik, pada dasarnya tetap untuk kepentingan kolonial. Ia juga menyoroti fungsi strategis Jalan Raya Pos dalam mendukung kepentingan pemerintah kolonial. Jalur tersebut tidak hanya menghubungkan berbagai wilayah, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan akses, distribusi perdagangan komoditas, serta pembatasan ruang gerak masyarakat.

Dampak Penerbitan dan Rencana Karya Berikutnya

Kehadiran akademisi asal Korea Selatan dalam penulisan sejarah Indonesia turut menghadirkan sudut pandang berbeda bagi komunitas akademik dan pembaca umum. Koh Yong Bok menilai produksi pengetahuan perlu membuka ruang bagi beragam perspektif agar sejarah tidak hanya dibaca melalui satu tradisi atau pendekatan tertentu. Penerbitan buku ini dalam bahasa Indonesia juga memperluas akses masyarakat terhadap hasil penelusurannya selama bertahun-tahun.

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Adi Ekatama, General Manager Gramedia, menyebutkan bahwa penerbitan karya sejarah menjadi bagian dari upaya merawat ingatan kolektif bangsa. Ia menyatakan bahwa bagi Gramedia Pustaka Utama, penting untuk terus menerbitkan buku sejarah karena membaca sejarah adalah bentuk cinta bagi negeri ini. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya tersebut untuk melestarikan memori kolektif rakyat Indonesia.

Koh Yong Bok juga tengah menyiapkan penelusuran sejarah untuk karyanya berikutnya. Salah satu wilayah yang menarik perhatiannya saat ini adalah Bali. Ia telah mulai mempelajari sejarah pulau tersebut sebagai bekal sebelum melakukan perjalanan dan mengembangkan riset lebih lanjut. Hal ini menunjukkan komitmen berlanjut dari akademisi tersebut untuk menggali dan membagikan narasi sejarah yang belum banyak terekspos secara luas.