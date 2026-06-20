Koeman Puji Duplikat Brobbey, tapi Waspadai Kelemahan Taktis dan Kebugaran

Setelah kemenangan 5-1 atas Swedia, pelatih Belanda Ronald Koeman memuji dua gol Brian Brobbey tetapi menekankan perlunya peningkatan taktis. Kemenangan ini memberi ketenangan setelah hasil tidak memuaskan melawan Jepang, sekaligus meng antih pencapaian 100 gol tercepat di Piala Dunia. Koeman juga mengkhawatirkan kondisi fisik Brobbey serta menyinggung peran Memphis Depay yang sedang pulih.

Pelatih Belanda , Ronald Koeman , mengEvaluasi performa timnya setelah kemenangan 5-1 atas Swedia di Piala Dunia . Dia memuji kontribusi Brian Brobbey yang mencetak dua gol, tetapi juga menekankan perlunya perbaikan taktis.

Kemenangan ini membawa ketenangan bagi Tim Oranje setelah hasil imbang dengan Jepang, sekaligus menorealkan pencapaian sejarah: gol ke-100 turnamen tercapai dalam 33 pertandingan, rekor tercepat sejak 1958. Koeman juga mengungkap masalah kebugaran Brobbey yang berpotensi memengaruhi komposisi lini depan di laga mendatang. Dia menyoroti pentingnya即 memenangi pertandingan untuk mengurangi tekanan serta menyesuaikan strategi menghadapi penyesuaian lawan. Selain itu, ia menyinggung kondisi Memphis Depay yang memperbaiki fisik dan pengaruhnya terhadap tim.

Secara keseluruhan, meskipun hasil memuaskan, Koeman menilai masih banyak momen yang bisa dioptimalkan untuk mencapai pertandingan sempurna





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