Kodim Nabire Dorong Pembangunan Tujuh Koperasi Desa Merah Putih di Papua Tengah

Kodim Nabire aktif membangun tujuh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nabire, Papua Tengah, untuk memperkuat ekonomi lokal. Proyek pemerintah ini bertujuan menciptakan pusat ekonomi di desa dengan pembangunan fisik oleh TNI dan pengelolaan oleh masyarakat. Dengan persyaratan lahan minimal 600 m2 dan listrik 24 jam, progres tercepat di SP2 Kalisemen (90%). Pembatasan tujuh lokasi hingga Agustus 2026 akan dievaluasi untuk perluasan di masa depan.

Kodim Nabire berperan aktif dalam pembangunan tujuh Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah . Inisiatif ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang diimplementasikan oleh seluruh Kodim di Indonesia.

目标 adalah memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa melalui pembentukan pusat aktivitas ekonomi baru. Tujuh unit KDMP dibangun di lokasi spesifik seperti SP1 Bumi Raya, SP2 Kalisemen, Wanggar, Wanggar Makmur, Wiraska, serta dua unit di Kampung Lagari. Progres pembangunan bervariasi; SP2 Kalisemen telah mencapai sekitar 90 persen penyelesaian. Letkol Arh Dwi Palwanto, Komandan Kodim 1705/Nabire, menegaskan bahwa TNI bertanggung jawab atas pembangunan fisik, sementara pengelolaan akan diserahkan kepada masyarakat setempat.

Pembangunan memerlukan persyaratan ketat, termasuk ketersediaan lahan minimal 600 meter persegi dan infrastruktur pendukung seperti listrik 24 jam. Di beberapa lokasi seperti Topo, proyek terhambat karena belum tersedia listrik berkelanjutan. Pemerintah membatasi pembangunan hanya pada tujuh titik hingga Agustus 2026 untuk menjaga kualitas. Setelah target tersebut, akan dilakukan evaluasi untuk mempertimbangkan penambahan lokasi atau penyesuaian spesifikasi, misalnya luas lahan, agar lebih fleksibel.

Komandan Kodim berharap proyek rampung tepat waktu dan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan warga Nabire. Program ini mencerminkan sinergi TNI-masyarakat dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan ekonomi yang merata di Papua Tengah





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Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kodim Nabire Pembangunan Ekonomi Desa Papua Tengah TNI Pemberdayaan Masyarakat

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