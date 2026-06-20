Kodau III Gelar Latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 di Papua

Personel Kodau III melaksanakan salah satu skenario latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 di wilayah operasi Kodau III, Papua, pada 15-18 Juni 2026. Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa 2026 menjadi ajang pengujian kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di wilayah timur Indonesia.

Personel Kodau III melaksanakan salah satu skenario latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 di wilayah operasi Kodau III, Papua , pada 15-18 Juni 2026. Latihan Kesiagaan II Kodau III Maleo Perkasa 2026 menjadi ajang pengujian kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan dalam menghadapi berbagai situasi darurat di wilayah timur Indonesia.

Selama latihan yang berlangsung pada 15 hingga 18 Juni 2026, lebih dari 500 personel Kodau III menjalankan sejumlah skenario operasi yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Skenario tersebut meliputi evakuasi medis udara terhadap personel yang mengalami luka saat bertugas, penanganan kecelakaan pesawat, pengendalian huru-hara, hingga prosedur menghadapi pesawat asing yang mendarat tanpa izin.

Dalam simulasi evakuasi medis udara, dua helikopter H-225M diterjunkan untuk mencari lokasi korban, mengamankan wilayah sekitar, memberikan pertolongan awal, dan membawa korban menuju tempat yang aman guna memperoleh penanganan lanjutan. Latihan digelar di beberapa wilayah operasi Kodau III, yakni Lanud Yku Timika, Lanud Dma Merauke, Lanud Spr Jayapura, Lanud Mna Biak, dan wilayah Ilaga Papua. Rangkaian kegiatan dirancang untuk meningkatkan kemampuan personel, memperkuat koordinasi antarunsur, serta mempercepat respons dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman dan misi kemanusiaan.

Personel Kodau III melaksanakan salah satu skenario latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 di wilayah operasi Kodau III, Papua, pada 15-18 Juni 2026. Penerangan Koopsudnas Personel Kodau III melaksanakan salah satu skenario latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 di wilayah operasi Kodau III, Papua, pada 15-18 Juni 2026. Penerangan Koopsudnas Personel Kodau III melaksanakan salah satu skenario latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 di wilayah operasi Kodau III, Papua, pada 15-18 Juni 2026.

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Kodau III Latihan Kesiagaan II Maleo Perkasa 2026 Papua TNI Personel

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