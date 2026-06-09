Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan UU Polri, Sebut Prosesnya Serampangan dan Tanpa Partisipasi Publik

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menolak persetujuan RUU Polri yang disahkan DPR pada 9 Juni 2026, mengkritik proses penyusunan yang tidak melibatkan publik, agenda politik yang terselip, serta sejumlah pasal yang dianggap inkonstitusional, termasuk legitimasi rangkap jabatan bagi anggota Polri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menolak keras persetujuan Rancangan Undang-Undang Kepolisian yang disahkan menjadi undang‑undang pada Rapat Paripurna DPR Selasa 9 Juni 2026. Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan hari itu, koalisi yang terdiri dari KontraS, YLBHI, ICJR, PSHK, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, SAFEnet, ICW, AJI Indonesia, Yayasan Kurawal, PBHI dan sejumlah organisasi hak asasi manusia lainnya menilai bahwa revisi UU Polri disusun secara serampangan, tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat luas.

Menurut mereka, draf tersebut memuat regulasi yang justru berlawanan dengan mandat reformasi kepolisian yang diatur dalam TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR VII/2000 tentang peran masing‑masing lembaga, serta Putusan Mahkamah Konstitusi dan rekomendasi reformasi yang telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga kajian. Koalisi menuding kuat adanya agenda politik kekuasaan yang menyusup ke dalam teks revisi, sehingga undang‑undang baru tidak akan memberi manfaat bagi publik, melainkan menutup ruang perbaikan yang selama ini menjadi tuntutan utama reformasi kepolisian.

"Pengesahan revisi UU Kepolisian yang ugal‑ugalan ini membuktikan bahwa reformasi kepolisian yang digadang‑gadang Presiden Prabowo hanyalah omong kosong," ujar koalisi dalam siaran persnya





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