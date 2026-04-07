Koalisi Masyarakat Sipil Menanti Putusan PTUN Terkait Sanggahan Fadli Zon terhadap Pemerkosaan Massal Mei 1998

PTUN Jakarta akan membacakan putusan gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal Mei 1998. Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Fadli Zon menarik pernyataannya karena dianggap melawan hukum dan menghambat proses pengadilan HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan terkait gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya kasus pemerkosaan massal Mei 1998. Daniel Winarta, kuasa hukum Koalisi Masyarakat Sipil , mengumumkan bahwa putusan tersebut dijadwalkan pada tanggal 21 April 2026.

Daniel berharap hakim PTUN akan mengabulkan tuntutan-tuntutan terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang terkait dengan penyangkalan terhadap bukti-bukti tragedi pemerkosaan massal tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Pusat pada hari Selasa, 7 April 2026, Daniel menegaskan bahwa terdapat dua tuntutan utama yang diajukan. Pertama, pernyataan dan sikap Fadli Zon harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua, Fadli Zon harus menarik kembali pernyataannya tersebut. Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ini menjelaskan bahwa gugatan telah diajukan sejak bulan September 2025. Selama proses persidangan, koalisi telah menghadirkan sejumlah bukti yang kuat, termasuk 95 bukti surat, 5 bukti elektronik, serta keterangan dari 5 ahli dan 2 saksi. Semua bukti ini, menurut Daniel, semakin memperkuat adanya fakta pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998. Ia menekankan bahwa pemerkosaan massal merupakan bagian dari sejarah yang tidak dapat disangkal. Selain itu, Daniel menjelaskan bahwa negara juga pernah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Laporan TGPF bahkan menjadi dasar dari pernyataan bersama lima pejabat negara yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Kejaksaan Agung. Daniel menjelaskan bahwa dokumen TGPF menjadi dasar dari penyelidikan resmi dalam proses hukum. Sebagai Menteri Kebudayaan, Daniel menegaskan bahwa Fadli Zon tidak memiliki wewenang untuk meragukan data-data yang telah ada terkait peristiwa tersebut. Koalisi menilai bahwa pernyataan yang dikeluarkan Fadli Zon merupakan bentuk pembohongan publik, sekaligus menghambat proses pengadilan HAM, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Gugatan ini juga dinilai relevan karena Fadli Zon merupakan pejabat publik, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat tindakan atau pernyataan pejabat negara. Pejabat publik, menurut Daniel, wajib tunduk pada prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Selama enam bulan persidangan, Koalisi berpendapat bahwa pernyataan Fadli Zon bertentangan dengan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pernyataan tersebut juga diduga melanggar asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan. Daniel berharap hakim akan memberikan putusan yang berani, berdasarkan substansi dan kewenangan yang sesuai dengan berbagai undang-undang dan asas yang berlaku. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas secara resmi menggugat Fadli Zon ke PTUN Jakarta pada tanggal 11 September 2025. Gugatan tersebut diajukan sebagai respons terhadap pernyataan Fadli Zon yang menyangkal bukti-bukti pemerkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Koalisi ini terdiri dari berbagai tokoh dan organisasi, termasuk mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, Ita F. Nadia (Ketua TGPF Mei 1998), Kusmiyati (pendamping korban), Sandyawan Sumardi (orang tua korban kebakaran Mei 1998), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Kalyanamitra. Sebelumnya, Fadli Zon pernah menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah bertujuan untuk mengklarifikasi berbagai rumor yang selama ini dianggap sebagai fakta. Ia menjadikan isu pemerkosaan massal Mei 1998 sebagai contoh kasus yang ingin diluruskan. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube IDN Time pada tanggal 11 Juni 2025, Fadli Zon mempertanyakan bukti adanya pemerkosaan massal, dan menyatakan bahwa klaim tersebut hanyalah cerita tanpa bukti yang konkret





