Koalisi Masyarakat Sipil Desak TGPF Independen Usut Kasus Andrie Yunus

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mengusut kasus percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus, setelah adanya serangan air keras terhadapnya. Mereka menganggap serangan itu sebagai serangan terhadap demokrasi dan kaum muda.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMS-RSK) mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF ) independen untuk mengusut tuntas kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus . Hema, perwakilan koalisi, menegaskan bahwa serangan air keras terhadap Andrie bukan hanya merupakan serangan terhadap individu, melainkan juga serangan terhadap gerakan politik kaum muda yang berkomitmen mempertahankan demokrasi di Indonesia.

Hema menyampaikan, 'Andrie berhak mendapatkan keadilan dan kebenaran atas kejahatan yang menimpanya.' Pernyataan ini disampaikan di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat, pada Ahad, 12 April 2026. Pembentukan TGPF independen dalam kasus ini, menurut Hema, sangat krusial bukan hanya untuk menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga untuk mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa keji ini. Dari hasil investigasi koalisi, Andrie diketahui telah diikuti hingga akhirnya disiram air keras di lokasi yang berdekatan dengan tempat-tempat yang selama ini menjadi pusat kegiatan dan diskusi koalisi. Hema menambahkan, 'Fakta bahwa serangan terjadi di area yang sangat dekat dengan aktivitas kami menunjukkan bahwa ini adalah teror yang ditujukan langsung kepada kaum muda.'\Sebelumnya, Afif Abdul Qoyum, Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), juga mendesak pemerintah untuk membentuk TGPF independen dalam kasus ini. Afif menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengabaikan desakan pembentukan TGPF independen dengan hanya mengusulkan pelibatan profesional sebagai hakim ad hoc dalam peradilan kasus Andrie. Afif menjelaskan bahwa usulan pelibatan hakim ad hoc dan desakan pembentukan TGPF independen adalah dua hal yang berbeda. Jika pemerintah benar-benar ingin menjaga kepercayaan publik dan martabat hukum, langkah yang tepat adalah membentuk TGPF dan membawa kasus ini ke pengadilan umum. Afif berpendapat bahwa pembentukan TGPF saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan dengan usulan dari pihak lain. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan keterangan terkait jumlah pelaku antara keterangan dari Pusat Polisi Militer (Puspom) dan kepolisian dengan informasi yang dimiliki oleh koalisi. Koalisi menduga bahwa terdapat 16 orang pelaku dalam penyiraman air keras terhadap Andrie, sementara Puspom TNI hanya menyebutkan 4 orang pelaku yang berasal dari Detasemen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Berkas perkara dan bukti terkait keempat pelaku telah dilimpahkan kepada Oditur Militer 07-II Jakarta. Afif menekankan, 'Jika petunjuk dan informasi yang kami berikan saja diabaikan, lalu bagaimana jaminan bahwa hakim ad hoc di peradilan militer akan berlaku secara komprehensif?' pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 11 April 2026.\Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan pelibatan profesional sebagai hakim ad hoc dalam proses hukum kasus Andrie sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sistem peradilan untuk mencapai prinsip keadilan. Gibran, mantan Wali Kota Solo, menyatakan dalam keterangan tertulis pada Kamis, 9 April 2026, bahwa 'Pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi sangat penting.' Pada 8 April lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut dalam menanggapi desakan pembentukan TGPF independen. Perlu diketahui bahwa Andrie Yunus disiram cairan kimia korosif pada 12 Maret lalu ketika melintas di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Catatan medis menunjukkan bahwa Andrie menderita luka bakar lebih dari 20 persen akibat serangan yang dilakukan oleh prajurit BAIS TNI





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komnas HAM Dorong Menko Yusril Mulai Inisiatif Pembentukan TGPF dalam Kasus Penyiraman Air Keras Andrie YunusKomnas HAM dorong Menko Yusril mulai inisiatif pembentukan TGPF dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Diskusi Publik Soroti Kekerasan Militer dan Lemahnya Pertanggungjawaban Hukum di IndonesiaKoalisi Masyarakat Sipil dan Centra Initiative membahas kekhawatiran mendalam terkait meningkatnya kekerasan militer serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban hukum di Indonesia dalam diskusi publik di Jakarta Selatan.

Koalisi Desak TNI Patuhi Pernyataan Gibran soal Kasus AndrieGibran meminta adanya pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc dalam penuntutan kasus Andrie.

Koalisi: TGPF Lebih Penting dari Usulan Bentuk Hakim Ad HocKoalisi masyarakat sipil dan TAUD mendesak pemerintah membentuk TGPF dan membawa kasus Andrie Yunus ke peradilan umum.

Rekonstruksi Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Andrie YunusKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar rekonstruksi di lokasi-lokasi yang menjadi titik koordinasi pelaku sebelum melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus di Jalan Salemba I - Talang, Jakarta, sebagai napak tilas peringatan 30 hari peristiwa tersebut.

Koalisi Sipil Gelar Peringatan 30 Hari Kasus Andrie YunusKoalisi menelusuri sejumlah titik lokasi para pelaku sebelum menyiram Andrie Yunus dengan air keras.

