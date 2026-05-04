Koalisi Masyarakat Sipil Desak Revisi UU Pemilu Segera Dibahas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum segera dilakukan, mengingat semakin dekatnya tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang dijadwalkan pada pertengahan tahun 2026.

Koalisi ini menekankan pentingnya penyelesaian revisi paling lambat pada Agustus 2026 untuk memastikan regulasi yang siap sebelum proses seleksi dimulai. Keterlambatan dalam revisi dapat menyebabkan ketidaksiapan sistem hukum dalam mengatur seleksi, yang merupakan prasyarat utama bagi penyelenggaraan pemilu yang efektif dan kredibel. Tahapan seleksi diawali dengan pembentukan tim seleksi yang berperan penting dalam menentukan kualitas kandidat penyelenggara pemilu. Proses ini dianggap sebagai tahap awal yang sangat menentukan arah dan kualitas kelembagaan penyelenggara pemilu.

Revisi UU Pemilu diharapkan dapat mengakomodasi perbaikan mendasar dalam mekanisme seleksi untuk memastikan terpilihnya penyelenggara yang profesional dan independen, sehingga kualitas demokrasi elektoral dapat ditingkatkan. Koalisi telah menyampaikan desakan kepada DPR dan Pemerintah untuk segera membahas revisi UU Pemilu sejak 9 April 2026, berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang mengungkap berbagai persoalan struktural dalam regulasi kepemiluan.

Namun, respons DPR terhadap desakan ini menunjukkan bahwa pembahasan revisi tidak akan dilakukan secara terburu-buru, meskipun revisi UU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas prioritas sejak 2025. Meskipun Komisi II DPR telah mengundang berbagai pihak untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi melalui RDPU, partisipasi bermakna ini seharusnya diiringi dengan pembahasan formal revisi UU Pemilu. Catatan evaluasi dan rekomendasi seharusnya dimasukkan ke dalam dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) atau naskah akademik, serta draf rancangan pasal-pasal UU Pemilu.

Hingga saat ini, publik belum mengetahui apakah Komisi II DPR telah memiliki dokumen-dokumen tersebut. Koalisi menilai bahwa belum adanya pembahasan revisi UU Pemilu secara formal menunjukkan bahwa DPR tidak mengindahkan desakan publik. Dalam sistem demokrasi, DPR seharusnya menjalankan fungsi representasi dengan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, fakta menunjukkan bahwa desakan publik tidak direspons dengan tindakan nyata, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas DPR.

Koalisi juga melihat kecenderungan DPR untuk menunda-nunda pembahasan revisi tanpa justifikasi yang memadai, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membatasi peluang perbaikan substantif dalam sistem pemilu. Penggunaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tanpa revisi dinilai tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dalam kualitas pemilu mendatang. Selain itu, DPR dianggap telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan penyesuaian regulasi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum.

Sejak diundangkan, terdapat 182 uji materi UU 7/2017, dan 21 di antaranya dikabulkan, yang mengharuskan adanya penyesuaian regulasi





