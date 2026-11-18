Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR dan Sufmi Dasco Ahmad atas pengesahan UU No 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah resmi berlaku.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia secara resmi menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) atas pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah dinyatakan berlaku. Apresiasi strategis ini disampaikan langsung dalam pertemuan resmi di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026, yang dihadiri oleh para tokoh kunci dari kedua belah pihak untuk membahas implementasi regulasi baru tersebut.

Sinergi DPR Dan Koalisi Buruh Dalam Pengesahan UU Ketenagakerjaan

Pertemuan silaturahmi ini berlangsung antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dewan lainnya, yaitu Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, dengan perwakilan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Sufmi Dasco Ahmad secara eksplisit menerima ucapan terima kasih dari kawan-kawan buruh terkait status hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang kini telah resmi disahkan dan diberlakukan dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Ia menegaskan bahwa komunikasi intensif antara DPR, pemerintah, dan pihak pengusaha akan terus dijaga demi peningkatan kondisi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

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Andi Gani Nena Wea, sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), memuji proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh parlemen secara terbuka dan transparan. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk 90 persen kekuatan buruh yang ada di dalam koalisi ini, memastikan bahwa suara pekerja terdengar dengan jelas dalam setiap tahap penyusunan regulasi. Ungkapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan khusus kepada Sufmi Dasco Ahmad dan seluruh pimpinan DPR atas dedikasi luar biasa mereka dalam mendorong terbitnya regulasi pelindungan pekerja ini.

Pesan Fokus Jangka Panjang Sufmi Dasco Ahmad Untuk Gerakan Buruh

Menanggapi dinamika sosial yang berkembang, Sufmi Dasco Ahmad memberikan imbauan tegas kepada Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia agar tetap fokus pada inti perjuangan mereka, yaitu menyejahterakan kelompok pekerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja. Ia mengimbau para aktivis buruh untuk tidak mudah terprovokasi atau teralihkan oleh narasi negatif di media sosial yang berpotensi membingkai gerakan buruh dengan citra yang kurang baik. Kewajiban utama yang ditekankan adalah advokasi nyata bagi pekerja yang menghadapi masalah ketenagakerjaan di lapangan, bukan sekadar debat publik yang tidak produktif.

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Dasar hukum dari pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini bersumber langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut secara tegas memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja agar tidak saling tumpang tindih. Proses pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR telah diselesaikan pada Selasa, 6 Oktober 2026, menandai akhir dari proses legislasi panjang yang memakan waktu berbulan-bulan untuk memastikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Aspirasi Dan Tindak Lanjut Implementasi Regulasi Ketenagakerjaan Baru

Dalam dialog konstruktif tersebut, perwakilan koalisi buruh juga menyampaikan berbagai aspirasi, masukan teknis, serta harapan terkait implementasi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan di tingkat lapangan. Mereka menekankan bahwa sinergi antara DPR dan gerakan buruh tidak boleh berhenti hanya pada proses penggodokan undang-undang, melainkan harus terus berlanjut pasca pengesahan. Koalisi buruh berharap ada mekanisme monitoring yang jelas untuk memastikan hak-hak pekerja benar-benar terlindungi sesuai dengan semangat yang tertuang dalam regulasi baru tersebut.

Ke depannya, kolaborasi tiga pihak utama yaitu pemerintah, buruh, dan pengusaha akan menjadi kunci stabilitas hubungan industrial di Indonesia. Dengan disahkannya regulasi baru ini, diharapkan terjadi kepastian hukum yang lebih kuat yang dapat menarik investasi sambil tetap menjamin kesejahteraan pekerja. Komitmen untuk menjaga komunikasi intensif dan terbuka akan terus dijaga oleh DPR agar kondisi ekonomi nasional dapat membaik sejalan dengan perlindungan hak-hak pekerja yang lebih kuat.