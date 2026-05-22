KNKT Ungkap Dugan Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkap dugaan faktor penyebab kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jakarta Barat. Dwi faktor pertama adalah gangguan sinyal akibat distraksi lampu di sekitar jalur dan adanya jeda komunikasi saat insiden. Semisal masinis tidak dapat melihat sinyal bantu dengan jelas, yang semula tampak terang malah tertutup distraksi dari lampu di sekitarnya. Selain itu, laporan awal kecelakaan diklaim harus diteruskan terlebih dahulu ke beberapa orang, sehingga komunikasi antar petugas pengendali kereta berpotensi menjadi penyebab kecelakaan.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menegaskan bahwa, hingga kini, belum ada rekomendasi diterbitkan dari hasil investigasi insiden kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Tim investigasi masih bergelut dengan banyaknya data yang harus disaring.

Soerjanto menambahkan bahwa hasil kajian KNKT tidak bisa digunakan sebagai rujukan di pengadilan. Polisi juga menegaskan bahwa insiden taksi Green SM ditabrak KRL tidak terkait dengan tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek. Seorang pengawas lantas menegaskan bahwa kasus taksi dengan KRL merupakan tanggung jawab kepolisian, bukan kewenangan Satlantas. Proses investigasi melibatkan dugaan gangguan sinyal akibat distraksi lampu di sekitar jalur, lencatan komunikasi antar petugas pengendali, serta sistem komunikasi antar petugas pengendali perjalanan kereta (PK) yang dinilai perlu diperbaiki.

Penyebabnya masih berupa data faktual, belum kesimpulan akhir.





KNKT Membeberkan Fakta Baru Terkait Pengereman KA Argo Bromo Anggrek Sebelum Insiden Kereta Bekasi TimurKomite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan fakta baru terkait pengereman KA Argo Bromo Anggrek 1,3 KM sebelum insiden Kereta Bekasi Timur, memicu pertanyaan krusial. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan bahwa pengereman tersebut dilakukan setelah masinis menerima informasi adanya temperan atau tabrakan kereta di jalur depan. Komunikasi suara dari pusat pengendali operasi menjadi dasar tindakan antisipatif ini, meskipun kondisi riil di lapangan belum sepenuhnya diketahui. Temuan awal ini memberikan gambaran awal mengenai respons masinis terhadap situasi darurat. Meskipun demikian, KNKT menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan akhir mengenai penyebab pasti kecelakaan. Tim investigasi masih terus bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis berbagai data teknis serta operasional. Penyelidikan mendalam ini diharapkan dapat mengungkap secara objektif seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan kecelakaan.

