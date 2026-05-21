KNKT Membeberkan Fakta Baru Terkait Pengereman KA Argo Bromo Anggrek Sebelum Insiden Kereta Bekasi Timur

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan fakta baru terkait pengereman KA Argo Bromo Anggrek 1,3 KM sebelum insiden Kereta Bekasi Timur, memicu pertanyaan krusial. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan bahwa pengereman tersebut dilakukan setelah masinis menerima informasi adanya temperan atau tabrakan kereta di jalur depan. Komunikasi suara dari pusat pengendali operasi menjadi dasar tindakan antisipatif ini, meskipun kondisi riil di lapangan belum sepenuhnya diketahui. Temuan awal ini memberikan gambaran awal mengenai respons masinis terhadap situasi darurat. Meskipun demikian, KNKT menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan akhir mengenai penyebab pasti kecelakaan. Tim investigasi masih terus bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis berbagai data teknis serta operasional. Penyelidikan mendalam ini diharapkan dapat mengungkap secara objektif seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan kecelakaan.

KNKT Bicara Sinyal Hijau KA Argo Anggrek Menyala saat KRL Kecelakaan di Bekasi TimurSeharusnnya, dalam kondisi jalur kereta tidak steril akibat kecelakaan sinyal perjalanan KA berubah merah.

KNKT: Awal Investigasi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi TimurKomite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan hasil investigasi sementara kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line relasi Kampung Bandan-Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono melaporkan awal investigasi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi bernomor KA 4B dengan KRL Commuter Line relasi Kampung Bandan-Cikarang bernomor KA 5568A di Stasiun Bekasi Timur.

KNKT Ungkap Hasil Investigasi Kecelakaan Kereta di Bekasi: KA Argo Bromo Anggrek Dapat Sinyal HijauKetua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengungkap hasil investigasi insiden kecelakaan kereta di Bekasi.

KNKT: Kereta Api Argo Bromo Anggrek Lakukan Pengereman Pelan Sebelum TabrakanKomite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan masinis Kereta Api Argo Bromo Anggrek telah melakukan pengereman pelan sekitar 1,3 kilometer sebelum insiden tabrakan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat pada 27 April 2026. Soerjanto Tjahjono, Ketua KNKT, mengatakan masinis kereta api jarak jauh itu melakukan pengereman setelah menerima informasi adanya termperan (tabrakan) kereta di depan.

