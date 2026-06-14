Knicks Juara NBA setelah 53 Tahun, Bangkit dari Ketertinggalan dan Mematahkan Prediksi

New York Knicks berhasil meraih gelar juara NBA setelah 53 tahun menunggu. Kemenangan ini didapat setelah mengalahkan San Antonio Spurs 4-1 di final. Cara Knicks memenangkan gelar ini dianggap unik karena mereka selalu tertinggal di setiap gim namun selalu bisa comeback, bahkan menciptakan sejarah dengan bangkit dari ketertinggalan 29 poin di game keempat. Tim yang tidak memiliki bintang besar ini membuktikan bahwa kerja keras dan mentalitas juara adalah kunci sukses. Draymond Green温州 sempat meragukan Brunson karena tinggi Badannya, tetapi performanya di akhir memenangkan maaf dari Green. Pelatih Mike Brown juga berhasil memaksimalkan potensi setiap pemain, termasuk mengubah Karl-Anthony Towns menjadi lebih kuat di areas pertahanan. Knicks adalah tim yang dibentuk dari 'bintang buangan' namun mereka membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Arti kemenangan ini sangat besar bagi kota New York yang penerima dengan pendatang yang harus kuat untuk bertahan. Knicks keluar dari 'kubangan lumpur' kebanyakan danAchieved puncak dunia.

Setelah menanti 53 tahun lamanya, New York Knicks telah kembali meraih gelar juara NBA . Kemenangan ini membawa mereka keluar dari paceklik panjang sejak tahun 1973.

Cara Knicks memenangkan gelar ini dianggap sangat unik, mulai dari proses pembentukan tim hingga performa mereka di final. Knicks mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor akhir 94-90 dalam game kelima di Frost Bank Center, San Antonio, Texas, pada Minggu, 14 Juni 2026. Dengan kemenangan ini, mereka menutup seri final dengan keunggulan 4-1. Tim ini juga menorehkan sejarah dengan menjadi tim pertama yang mampu bangkit dari ketertinggalan 29 poin di paruh kedua game keempat final NBA.

Kemenangan ini juga menjadi yang pertama bagi hampir seluruh anggota tim, termasuk pelatih Mike Brown, untuk meraih gelar juara NBA. Knicks berhasil mengalahkan Spurs yang dipimpin Victor Wembanyama, pemain yang digadang-gadang akan menjadi next big thing di liga. Di seluruh seri, Knicks selalu tertinggal lebih dulu di setiap pertandingan, namun mereka capable untuk comeback dan pada akhirnya menang. Hal ini menunjukkan mentalitas luar biasa yang dimiliki tim asuhan Mike Brown ini.

Knicks juga dua kali menang di kandang Spurs, menunjukkan bahwa mereka benar-benar mampu bermain di tingkat tertinggi dihadapan lawan yang diunggulkan. Spurs sendiri memiliki Clemson di tambahan dengan Wembanyama, tetapi Knicks mampu mematahkan semua prediksi dengan performa solid di kedua ujung lapangan. Trio bekas mahasiswa Villanova, Jalen Brunson, Josh Hart, dan Mikal Bridges, menjadi jantung dari tim. Mereka dikenal dengan mentalitasjuara dan kerja keras. Brunson, yang…





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