Kloter Pertama Calon Haji Embarkasi Palembang Berangkat, Pesawat dengan Kendala Teknis Tiba Selamat di Madinah

Kloter pertama calon haji dari Palembang telah berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu, pesawat yang sempat mengalami gangguan teknis saat membawa calon haji dari Jawa Timur berhasil mendarat dengan selamat di Madinah setelah diperbaiki di Bandara Kualanamu.

Kloter pertama calon haji embarkasi Palembang (PLM 01) telah bertolak menuju Tanah Suci pada hari Rabu, 22 April 2026, dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II Palembang , Sumatera Selatan.

Keberangkatan ini menandai dimulainya fase keberangkatan jemaah haji dari wilayah Sumatera Selatan. Pesawat yang membawa para calon haji ini mendarat dengan selamat di Madinah pada pukul 04.22 Waktu Arab Saudi (WAS), dan seluruh jemaah telah menempati hotel-hotel yang telah disiapkan pada pukul 05.35 WAS. Proses keberangkatan ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan dan administrasi yang ketat untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima dan dokumen perjalanan lengkap.

PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas kesehatan, keamanan, dan imigrasi, untuk kelancaran proses keberangkatan. Selain itu, PPIH juga memberikan pembekalan kepada para calon haji mengenai tata cara ibadah haji, kesehatan, dan keamanan selama berada di Tanah Suci. Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan para jemaah secara fisik dan mental menghadapi tantangan selama menjalankan ibadah haji.

Di sisi lain, PPIH Embarkasi Medan juga mengonfirmasi bahwa pesawat Saudi Airlines yang sempat mengalami kendala teknis saat membawa 380 calon haji asal Jawa Timur telah tiba dengan selamat di Madinah. Pesawat tersebut membawa kloter 16 Embarkasi Surabaya yang berasal dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, pesawat tersebut terpaksa melakukan pendaratan teknis di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada hari Ahad, 26 April, untuk mengisi bahan bakar.

Namun, setelah proses pengisian bahan bakar selesai, ditemukan adanya gangguan pada sistem hidrolik roda pesawat, sehingga penerbangan tidak dapat dilanjutkan. Perbaikan pesawat memakan waktu sekitar 24 jam, dan selama proses tersebut, seluruh calon haji dievakuasi dan ditempatkan di sejumlah hotel di sekitar Bandara Kualanamu. Kepala PPIH Medan, Zulkifli Sitorus, menegaskan bahwa seluruh jemaah mendapatkan pelayanan yang optimal selama menunggu keberangkatan kembali, termasuk akomodasi dan konsumsi yang disediakan oleh pihak maskapai.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan dan perawatan pesawat secara berkala untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan haji. Bandara Internasional Kualanamu sendiri mencatat bahwa sebanyak 274 penerbangan haji telah melakukan pendaratan teknis di bandara tersebut selama musim haji tahun ini. Dari jumlah tersebut, 142 penerbangan merupakan penerbangan Garuda Indonesia dan 132 penerbangan lainnya adalah penerbangan Saudi Airlines.

Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedy Sri Cahyono, menjelaskan bahwa Bandara Kualanamu berperan sebagai titik strategis untuk pendaratan teknis guna pengisian bahan bakar penerbangan haji ke Tanah Suci. Ia juga menekankan bahwa operasional penerbangan haji berjalan dengan terkendali berkat dukungan kapasitas apron dan area parkir pesawat yang memadai.

Selain melayani pendaratan teknis, Bandara Kualanamu juga akan melayani fase embarkasi jemaah calon haji asal Sumatera Utara mulai tanggal 22 April hingga 11 Mei 2026, serta fase debarkasi pada tanggal 1 hingga 21 Juni 2026. Persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait menjadi kunci kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. PPIH terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan aman





