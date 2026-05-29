Kloter 8 PLM Haji Bangka Belitung Melanjutkan Ibadah di Mina, Kepulangan Direncanakan 12 Juni 2026

Kepulangan kloter haji Bangka Belitung direncanakan pada 12 Juni 2026 setelah melakukan Nafar Awal di Mina. Ketua kloter menekankan pentingnya menjaga stamina selama masih tinggal di tanah suci.

Jamaah haji kelompok kloter 8 PLM, yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung, telah melanjutkan perjalanan mereka di Mina dengan melontar Jumrah, yang merupakan puncak utama ibadah haji.

Kegiatan ini berlangsung di Sungailiat, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Menurut Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, sebagian jamaah sudah mulai meninggalkan Mina dan menuju hotel setempat setelah menuntaskan kewajiban ibadah Mabit di Mina. Pada hari ini, waktu setempat, sejumlah jamaah sudah melakukan Nafar Awal, sementara sebagian lainnya memilih untuk menambah Nafar Sani keesokan harinya.

Ketua Kloter 8 PLM, Giapul Prabungga, menyatakan bahwa setelah kembali ke hotel, jamaah haji akan melaksanakan Tawaf Ifadah, Sa'i, dan diakhiri dengan Tawaf Wada, yang merupakan perpisahan sebelum kembali ke tanah air. Ia juga menegaskan rencana kepulangan kloter tersebut pada tanggal 12 Juni 2026. Giapul Prabungga menutupnya dengan rasa syukur atas kelancaran rangkaian ibadah, dari awal hingga saat Wukuf di Padang Arafah, dan menafsirkan kondisi kesehatan jamaah yang baik.

Ia mengingatkan para jamaah untuk terus menjaga stamina, mengingat masih ada beberapa hari lagi sebelum kepulangan. Data yang tersedia menunjukkan jumlah total jamaah kloter 8 PLM mencapai 444 orang, termasuk 249 calon haji asal Kabupaten Bangka, 151 asal Bangka Tengah, 37 asal Bangka Selatan, dan tujuh petugas haji. Catatan penting ialah sebanyak 130 antara jamaah tersebut berusia lanjut, sehingga memerlukan perhatian ekstra.

Melalui pengeluarannya, PPIH Arab Saudi bersamaan dengan pihak pemerintah daerah dan komite haji setempat, bekerja sama memastikan jaminan layanan medis, transportasi, serta pengawasan kesehatan di setiap tahap yang dihadiri jamaah kloter 8 PLM. Di ruang hotel, saintis medis dan petugas relawan memantau kondisi kesehatan setiap peserta, sementara layanan kebugaran juga tersedia untuk membantu menangguhkan risiko kelelahan selama proses perjalanan. Semua kebijakan kesehatan dilaksanakan sesuai standar internasional dan pedoman resmi Islam mengenai persiapan dan pelaksanaan ibadah haji.

