Klopp Tidak Menganggap Kurangnya Suporter di Serbia Sebagai Masalah

Pelatih Jerman Jürgen Klopp optimistis meski stadion Beograd kosong. Keputusan UEFA terkait larangan suporter tidak mengganggu fokus timnas Jerman di laga Nations League.

Pelatih tim nasional Jerman, Jürgen Klopp, menyatakan bahwa ketiadaan suporter di laga tandang melawan Serbia dalam ajang Nations League bukan merupakan gangguan signifikan bagi timnya. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Rajko Mitic, Beograd, ini berlangsung di bawah bayang-bayang sanksi ketat dari badan sepakbola Eropa. Meskipun stadion tampak hampir kosong dari massa penonton dewasa, suasana tetap ramai oleh suara anak-anak sekolah setempat yang diizinkan masuk dengan pengawasan ketat.

Keputusan UEFA Larangan Penonton dan Eksklusivitas Anak

Badan Kontrol, Etik, dan Disiplin UEFA menjatuhkan hukuman larangan kehadiran penonton untuk satu pertandingan kandang Serbia. Sanksi ini berlaku akibat insiden rasis dan diskriminatif yang terjadi selama pertandingan internasional September lalu antara Serbia melawan Yunani dan Belanda. Awalnya, hukuman tersebut tidak menyertakan pengecualian sama sekali bagi siapa pun.

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Namun, sesaat sebelum pertandingan dimulai, federasi sepakbola Serbia berhasil mencapai kesepakatan dengan UEFA mengenai pengecualian khusus. Keputusan ini memungkinkan sebanyak 5.000 anak dari Serbia untuk hadir di stadion selama mereka didampingi oleh guru atau pelatih. Kehadiran ribuan anak ini menciptakan atmosfer suara yang khas dan berisik sepanjang laga berlangsung.

Suasana Suara Anak-Anak dan Strategi Lapangan

Kehadiran ribuan anak sekolah ini menciptakan gelombang suara yang intens, mirip dengan lomba siapa yang paling berisik di antara anak-anak di bawah usia 14 tahun. Bunyi terompet keras yang berulang kali terdengar sepanjang pertandingan sedikit mengingatkan pada penggunaan vuvuzela legendaris saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Meskipun demikian, intensitas suara ini tidak sepenuhnya menghalangi komunikasi di lapangan.

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Jürgen Klopp menyatakan bahwa para pemain masih mampu berkomunikasi satu sama lain secara efektif, sebagaimana terjadi selama masa pandemi Covid-19. Pelatih asal Jerman ini bahkan menyatakan rasa senangnya terhadap kondisi tersebut karena membantu meningkatkan kerja sama tim. Ia berkelakar bahwa para pemain harus bisa mendengar instruksinya hari ini, yang sangat penting untuk menjaga koordinasi taktis di tengah medan lawan.

Partisipasi Suporter Jerman dan Riwayat Sanksi Eropa

Walaupun mayoritas penonton adalah anak-anak Serbia, beberapa suporter setia dari Jerman juga berhasil hadir di lokasi. Federasi Sepakbola Jerman (DFB) menerima jatah 200 tiket dari UEFA yang semula diperuntukkan bagi anggota delegasi, staf pendamping, dan keluarga. Federasi ini kemudian mengalokasikan 50 tiket di antaranya kepada suporter yang sangat setia, yang dikenal sebagai grup "Allesfahrer".

Kelompok "Allesfahrer" mendapat hak istimewa ini karena telah mengumpulkan banyak poin bonus lewat kunjungan rutin mereka ke pertandingan timnas. Kehadiran mereka menambah variasi warna di tribun yang sebagian besar didominasi oleh anak-anak sekolah. Kondisi ini berbeda dengan pertemuan pertama di Allianz Arena, München, awal Oktober lalu, di mana tribun tim tamu hampir sepenuhnya kosong.

Akar Masalah Insiden Rasis dan Dampak Jangka Panjang

Sanksi keras dari UEFA bermula dari peristiwa pada November 2024 ketika suporter Serbia mencoba membakar bendera Albania. Insiden ini terjadi selama pertandingan Nations League di Swiss yang berakhir dengan skor seri 1-1. Karena tindakan provokatif tersebut, UEFA memerintahkan penutupan sebagian stadion untuk dua pertandingan kandang Serbia di kompetisi UEFA.

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Selain itu, badan pengendali sepakbola Eropa juga melarang penjualan tiket bagi suporter Serbia pada dua pertandingan tandang di kompetisi UEFA. Sanksi tambahan ini juga berlaku untuk larangan kehadiran suporter pada Desember 2024. Keputusan disipliner ini menunjukkan komitmen UEFA dalam menindak tegas perilaku diskriminatif dan gangguan keamanan di stadion.

Optimisme Klopp dan Fokus Taktis Timnas

Jürgen Klopp menegaskan bahwa ia tidak mengurangi instruksinya dari tepi lapangan meskipun menghadapi kondisi stadion yang tidak biasa. Ia menganggap suara berisik dari 5.000 anak tersebut sebagai bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Pelatih berusia 57 tahun ini juga menambahkan bahwa belakangan ini ia tidak terlalu sering meneriakkan hal-hal buruk ke lapangan.

Fokus utama Klopp adalah memastikan para pemain dapat mempertahankan standar performa tinggi di tengah tekanan psikologis dan lingkungan yang berbeda. Dengan kemampuan komunikasi yang tetap terjaga, timnas Jerman dapat menyesuaikan strategi mereka tanpa terpengaruh oleh kebisingan tribun. Hal ini menunjukkan profesionalisme tinggi dari kedua tim dalam menghadapi aturan disiplin yang ketat dari UEFA.