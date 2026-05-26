Klinik Yasmin Luncurkan Layanan Fertilitas dengan Teknologi Terkini

RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo mengumumkan re launching Klinik Yasmin Reproductive Cluster dengan fasilitas inkubator timelapse, AI seleksi embrio, dan layanan IVF lengkap, guna meningkatkan angka keberhasilan kehamilan di Indonesia.

RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo melalui RSCM Kencana kembali menggelar re launching Klinik Yasmin Reproductive Cluster di Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026. Acara tersebut menandai pembaruan signifikan pada fasilitas dan teknologi klinik, yang kini dilengkapi dengan inkubator timelapse berkemampuan memantau perkembangan embrio secara real time selama 24 jam serta mikroskop berpresisi tinggi.

Penggunaan artificial intelligence juga diintegrasikan ke dalam proses seleksi embrio, sehingga diharapkan meningkatkan tingkat keberhasilan program fertilitas. Ketua Klinik Yasmin Dr Gita Pratama menegaskan bahwa transformasi layanan ini berfokus pada pendekatan holistik, menggabungkan branding baru dengan layanan yang lebih personal dan nyaman bagi pasien. Klinik Yasmin sejak berdiri tahun 2010 telah menjadi pionir dalam program bayi tabung di Indonesia, mencatatkan 95 kehamilan dari 221 siklus program yang dijalankan.

Dengan delapan layanan utama meliputi IVF, IUI, PRP, amnion stem cell, pemeriksaan genetik embrio, pembekuan sperma dan embrio, ICSI, serta histeroskopi, klinik ini juga menangani gangguan haid, endometriosis, sindrom ovarium polikistik, keguguran berulang, ginekologi remaja, menopause, dan preservasi fertilitas. Penambahan teknologi terbaru seperti Frozen Embryo Transfer dan Pre implantation Genetic Testing for Aneuploidies memungkinkan peningkatan peluang kehamilan sekaligus menurunkan risiko kehamilan ganda dan keguguran.

Dalam sambutannya, Direktur Utama RSCM dr Supriyanto menekankan pentingnya transfer pengetahuan terkini tentang fertilitas kepada masyarakat serta komitmen RSCM dalam mengembangkan kepemimpinan dan inovasi di semua unit layanan. Ketua Umum Pengurus Pusat POGI Prof Budi Wiweko menambahkan bahwa riset infertility yang dilakukan di Klinik Yasmin berperan vital bagi pengembangan program IVF bagi pasien dengan penyakit langka.

Klinik kini membuka paket program bayi tabung dengan harga 73 juta rupiah serta biaya skrining sebesar 1,4 juta rupiah, memberikan alternatif terjangkau bagi pasangan yang ingin merencanakan kehamilan. Transformasi ini diharapkan menjadikan Klinik Yasmin sebagai pusat unggulan layanan reproduksi yang modern, terintegrasi, dan berfokus pada hasil optimal bagi setiap pasien





