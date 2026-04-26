Klinik Satelit Siaga di Setiap Sektor, Layanan Kesehatan Haji Indonesia Ditingkatkan

Pemerintah Indonesia meningkatkan layanan kesehatan haji dengan menyiagakan klinik satelit di setiap sektor di Makkah dan Madinah, didukung tenaga medis profesional dan skema rujukan yang sistematis. Selain itu, kabar olahraga dan perkembangan terkini di Indonesia juga menjadi sorotan.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, memberikan informasi kepada media di Kantor Daker Makkah pada Minggu, 25 April. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi jamaah haji yang berada di tanah suci.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menyiagakan klinik-klinik satelit di setiap sektor wilayah Makkah. Hal ini bertujuan untuk memastikan jamaah yang mengalami gangguan kesehatan mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, tanpa harus menunggu atau melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan utama. Dengan adanya klinik-klinik ini, jamaah yang sakit ringan atau membutuhkan pertolongan pertama dapat segera ditangani di lokasi, sehingga meminimalkan risiko komplikasi dan mempercepat proses pemulihan.

Kepala Pusat Kesehatan Haji, Liliek Marhaendro Susilo, menjelaskan bahwa total terdapat 40 klinik kesehatan yang tersebar di 10 sektor di Makkah. Selain itu, di wilayah Madinah, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lima klinik yang beroperasi di lima sektor. Klinik-klinik ini dilengkapi dengan peralatan medis dasar dan obat-obatan yang cukup untuk menangani berbagai jenis penyakit ringan hingga sedang. Setiap sektor akan didukung oleh tenaga medis profesional, termasuk dokter dan perawat, yang ditempatkan di masing-masing kloter.

Ihsan Faisal merinci bahwa rata-rata setiap sektor akan memiliki empat hingga lima tenaga kesehatan yang siap memberikan pelayanan medis kepada jamaah. Skema rujukan juga telah disusun secara sistematis, sehingga jika klinik satelit tidak mampu menangani kondisi pasien, jamaah akan segera dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang berada di Aziziyah, atau langsung dilarikan ke rumah sakit di Arab Saudi.

Petugas kloter juga dibekali dengan panduan rujukan yang didasarkan pada tingkat keparahan penyakit, untuk memastikan tindakan medis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Langkah penambahan fasilitas kesehatan ini sejalan dengan regulasi terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, yang mensyaratkan adanya minimal satu klinik untuk melayani 5.000 jamaah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, bahkan berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Selain itu, untuk menjaga kualitas mutu layanan, operasional kesehatan haji tahun ini berada di bawah supervisi langsung dari penyedia layanan kesehatan swasta terakreditasi, yakni Saudi German Hospital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada jamaah haji. Distribusi obat-obatan juga dipastikan akan berjalan lancar, dengan pasokan yang mengalir dari pusat logistik di KKHI Makkah dan Madinah langsung menuju tenaga kesehatan di tiap kloter yang mendampingi jamaah di pemondokan masing-masing.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Cup: Menang Telak di Laga Pembuka, Fajar Alfian Ingatkan Indonesia Siaga Satu Lawan ThailandTim Piala Thomas Indonesia memulai kampanye di Grup D dengan hasil sempurna usai melumat Aljazair 5-0. Meski begitu, Kapten Tim Thomas Indonesia, Fajar Alfian

Read more »

Respons Bos Kelme Indonesia soal Harga Tinggi Jersey Timnas IndonesiaCEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, menyempatkan berbincang dengan KOMPAS.com. Salah satu bahasan adalah soal harga jersey player issue.

Read more »

Bocoran Jersey Ketiga dan Edisi Suporter Timnas IndonesiaCEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, memastikan pihaknya akan menambah lini produk untuk Timnas Indonesia.

Read more »

Indonesia Siaga Hadapi Ancaman Karhutla di Musim KemarauMenteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq merespons peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau. Luas lahan terbakar meningkat signifikan, mencapai 8.555,37 hektare. Pemerintah menginstruksikan kesiapsiagaan dan tindakan nyata di lapangan.

Read more »

Terpopuler: Ganas di Laga Pembuka, Indonesia Siaga Satu Lawan Thailand di Piala Thomas 2026Berita mengenai kiprah Indonesia di Piala Thomas 2026 menjadi buruan pembaca VIVA Sport sepanjang Sabtu 25 April 2026. Ada berita menarik apa lagi yang dibaca?

Read more »

Kemenhaj Siapkan Klinik Satelit di Setiap Sektor Makkah untuk Layani Jamaah HajiKementerian Haji dan Umrah menyiapkan klinik satelit di setiap sektor di Makkah untuk memberikan pelayanan kesehatan cepat bagi jamaah haji. Klinik ini dilengkapi tenaga medis dan terintegrasi dengan KKHI serta rumah sakit Arab Saudi.

Read more »