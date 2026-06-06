KLH/BPLH Utamakan Penanganan Krisis Sampah untuk Keadilan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengutamakan penanganan tuntas krisis sampah nasional sebagai kunci utama untuk mencapai keadilan iklim dan menghadapi dampak emisi metana yang merusak stabilitas ekologi dan sosial. Acara 'Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim' di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, menyarankan urgensi masalah lingkungan dan komitmen dalam mencari solusi berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ( KLH/BPLH ) mengutamakan penanganan tuntas krisis sampah nasional sebagai kunci utama untuk mencapai keadilan iklim dan menghadapi dampak emisi metana yang merusak stabilitas ekologi dan sosial.

Acara 'Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim' di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, menyarankan urgensi masalah lingkungan dan komitmen dalam mencari solusi berkelanjutan. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah buruk menjadi kontributor langsung terhadap pemanasan global melalui pelepasan emisi gas metana yang sangat merusak. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan produksi mencapai 51 juta ton setiap tahunnya, dan sekitar 74 persen belum dikelola secara optimal.

Menteri Moh Jumhur Hidayat menekankan pentingnya gerakan masif untuk mengatasi permasalahan ini. KLH/BPLH sedang mematangkan draf regulasi baru, Undang-Undang Keadilan Iklim, untuk mengatur tata kelola lingkungan secara komprehensif. Acara di Bumi Perkemahan Cibubur turut dihadiri oleh menteri dan pejabat tinggi lainnya, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, dengan tujuan memperluas kawasan hijau dan meningkatkan kesadaran akan permasalahan lingkungan





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KLH/BPLH Krisis Sampah Keadilan Iklim Emisi Metana Gerakan Indonesia Asri

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