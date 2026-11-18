Bayern München menjamin gaji penuh Jamala Musiala selama enam bulan saat cedera berkat klausul khusus dalam kontrak barunya hingga 2030 yang ditandatangani pada Februari 2025.

Klausul khusus dalam kontrak perpanjangan Jamala Musiala hingga tahun 2030 memberikan jaminan perlindungan finansial yang signifikan bagi sang pemain jika mengalami cedera jangka panjang. Klub Bayern München setuju untuk membayar gaji penuh kepada Musiala selama enam bulan jika ia absen karena cedera, sebuah ketentuan yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan kewajiban standar perusahaan di Jerman yang hanya menjamin pembayaran selama enam minggu pertama.

Mekanisme Jaminan Gaji Musiala Saat Cedera

Ketentuan ini ditetapkan agar Bayern München tetap menanggung gaji penuh Musiala selama enam bulan apabila ia mengalami gangguan fisik berkepanjangan. Secara hukum ketenagakerjaan standar di Jerman, pemberi kerja hanya wajib membayar gaji karyawan selama enam minggu pertama saat sakit. Mulai dari minggu ketujuh onwards, kewajiban pembayaran beralih ke asuransi kesehatan wajib dengan batas maksimal pembayaran sebesar lima ribu delapan ratus belas dua koma lima Euro bruto per bulan. Klausul ini memungkinkan Musiala mendapatkan perlindungan tambahan yang tidak diperoleh oleh pekerja umum lainnya di sistem yang sama.

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Perpanjangan Kontrak Hingga 2030 dan Revisi Ketentuan

Musiala dan manajemen tinggi Bayern München menyepakati klausul perlindungan cedera ini saat melakukan perpanjangan kontrak pada Februari 2025. Sebelumnya, kontrak pemain berusia dua puluh tiga tahun tersebut berlaku hingga tiga puluh Juni dua ribu dua puluh enam. Namun, dalam negosiasi terbaru, kedua belah pihak sepakat memperpanjang masa kontrak hingga tahun dua ribu tiga puluh. Perpanjangan ini juga disertai dengan kenaikan gaji substansial yang menempatkan Musiala sebagai pemain dengan gaji tertinggi kedua di klub, tepat di bawah Harry Kane.

Status Finansial dan Perbandingan Gaji Harry Kane

Setelah perpanjangan kontrak yang baru disepakati, Harry Kane dikonfirmasi menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern München. Gaji tahunan Harry Kane dilaporkan mencapai dua puluh sembilan juta Euro per tahun. Jamala Musiala menempati posisi kedua dalam hierarki gaji pemain dengan gaji tertinggi di Säbener Straße. Ketiadaan rincian angka pasti untuk gaji Musiala dalam sumber data ini tidak mengubah fakta bahwa posisinya sebagai krusial di tengah tim, yang tercermin dari besarnya investasi dan perlindungan yang diberikan klub melalui kontrak baru tersebut.

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Riwayat Cedera dan Dampak pada Karir Musiala

Beberapa kali mengalami cedera berkepanjangan telah menjadi tantangan signifikan dalam karier Musiala baru-baru ini. Pada musim panas dua ribu dua puluh lima, tulang fibulanya patah saat beradu tubuh dengan mantan kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, dalam ajang Piala Dunia Antarklub. Insiden tersebut membuat ia absen membela Bayern München selama lebih dari setengah tahun lamanya. Sejak pemulihan dari cedera tersebut, sang pemain menyerang ini kembali menghadapi berbagai gangguan fisik ringan yang mengganggu konsistensinya.

Gangguan Fisik Terkini dan Masa Depan Klub

Di musim ini, Musiala tercatat sudah absen akibat robekan serat otot serta efek lanjutan dari episode gangguan fungsi neurologis yang menyebabkan absensi singkat sebelumnya. Laporan terkini menyebutkan bahwa statusnya sebagai salah satu opsi utama tim masih terbuka, asalkan ia tidak mengalami kemunduran kondisi kesehatan lagi dalam latihan pekan ini. Klausul kontrak yang melindungi gaji selama enam bulan ini memberikan ruang bagi klub dan pemain untuk fokus pada pemulihan fisik tanpa tekanan finansial yang signifikan dari sisi pembayaran gaji bulanan.