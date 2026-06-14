Klasik, Brazil Tertahan Maroko; Australia Bukukan Kejutan di Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 telah dimulai dengan sejumlah kejutan. Tim Asia seperti Australia dan Korea Selatan tampil gemilang, sementara Brazil yang dianggap kuat hanya bisa menahan Maroko dengan imbang 1-1. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti meminta maaf karena timnya tidak mampu memenuhi ekspektasi suporter yang datang dengan atmosfer samba yang meriah.

Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah membuka babak grupg dengan beberapa kejutan mengesankan. Tim-tim dari Konfederasi Asia (AFC) seperti Korea Selatan dan Australia menunjukkan performa perkasa, sementara beberapa tim unggulan seperti Brasil tertatih-tatih ditahan Maroko dengan skor 1-1.

Pada laga pembuka, tuan rumah Amerika Serikat menang telak 4-1 atas Paraguay dan Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0. Ancelotti meminta maaf karena Brazil gagal menampilkan magic samba meski didukung suporter yang meriah. Permintaan maaf tersebut muncul setelah jurnalis menyinggung ketidakmampuan Brasil menemukan gaya permainan khas. Di laga, meski Vinicius Junior berprestasi, Brasil terlihat kalah agresif dan sering kesalahan.

Di sisi lain, Australia mengajarkan bahwa permainan kolektif lebih penting daripada mengandalkan bintang-bintang seperti yang dimiliki Turki dalam duel Grup D





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