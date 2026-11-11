Klarifikasi The Dudas Minus One Soal Dana KKP Rp14,5 Miliar

Anggota The Dudas Minus One membantah klaim endorse Rp14,5 miliar dari KKP. Mereka jelaskan dana tersebut mencakup biaya produksi dan transportasi konten pariwisata.

Empat anggota grup selebriti The Dudas Minus One kembali menjadi pusat perhatian publik setelah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kontroversi kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Polemik ini bermula dari isu yang menyebutkan adanya nilai endorse sebesar Rp14,5 miliar untuk satu video promosi. Keempat figur tersebut adalah Raffi Ahmad, Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta Mahendra.

Klarifikasi Nilai Rp14,5 Miliar Dari KKP

Ariel NOAH, Desta Mahendra, dan Gading Marten secara tegas membantah anggapan masyarakat bahwa angka Rp14,5 miliar merupakan bayaran tunggal untuk pembuatan satu unit video konten. Mereka menjelaskan bahwa struktur keuangan dalam kerja sama tersebut jauh lebih kompleks dan melibatkan berbagai aspek operasional. Jumlah dana tersebut tidak hanya mencakup fee kreatif, tetapi juga menanggung kebutuhan logistik dan produksi skala besar.

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Mereka menegaskan bahwa output dari kolaborasi ini sangat beragam dan tidak terbatas pada satu produk audiovisual saja. Biaya transportasi untuk tim touring dan pengeluaran produksi konten di berbagai daerah turut diperhitungkan dalam alokasi dana tersebut. Penjelasan ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman mengenai komposisi anggaran yang digunakan dalam proyek pariwisata bersama pemerintah.

Sejarah Pembentukan Grup Touring Motor

The Dudas Minus One terbentuk dari kesamaan hobi para anggotanya terhadap aktivitas touring menggunakan sepeda motor. Grup ini dikenal luas melalui konten-konten digital yang memperkenalkan potensi pariwisata serta mendukung UMKM lokal di seluruh Indonesia. Inisiatif awal pembentukan grup ini berasal dari Ariel NOAH saat band miliknya, NOAH, menjalani masa hiatus. Ia memiliki gagasan untuk menciptakan program perjalanan yang兼具 nilai hiburan dan potensi komersial.

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Raffi Ahmad, yang juga seorang presenter dan pengusaha pendiri RANS Entertainment bersama Nagita Slavina, menyambut positif ide tersebut. Ia melihat peluang untuk mewujudkan konsep touring yang tidak sekadar sebagai aktivitas rekreasi pribadi. Raffi berperan penting dalam mengembangkan gagasan perjalanan tersebut menjadi sebuah program yang memiliki dampak ekonomi bagi mitra lokal. Kesamaan visi antara Ariel dan Raffi menjadi fondasi utama berdirinya kelompok ini.

Peran Anggota Dalam Konten Pariwisata

Gading Marten, putra aktor senior Roy Marten, bergabung dalam grup ini sebagai bagian dari tim inti yang terlibat dalam setiap perjalanan. Sebagai aktor dan presenter berpengalaman, ia turut merasakan dinamika lapangan selama proses syuting konten di berbagai lokasi. Gading mengikuti jejak Ariel dan Raffi dalam mengedukasi audiens tentang keindahan alam dan kerajinan tangan warga setempat.

Desta Mahendra melengkapi empat anggota utama yang aktif dalam menjalankan misi sosial melalui media digital. Seluruh anggota berkontribusi dalam menghadirkan perspektif berbeda agar konten yang dihasilkan lebih menarik dan informatif. Kehadiran mereka di berbagai daerah membantu meningkatkan visibilitas destinasi wisata yang kurang diketahui oleh khalayak umum.

Dampak Sosial Dan Ekonomi Proyek

Kegiatan touring yang dilakukan oleh The Dudas Minus One memiliki tujuan mulia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui platform media sosial mereka, jutaan pengikut diajak untuk mengenal produk unggulan dan daya tarik wisata daerah tertentu. Dukungan terhadap UMKM menjadi fokus utama selain promosi objek wisata alam dan budaya.

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Klarifikasi terbaru ini diharapkan dapat menutup perdebatan mengenai transparansi penggunaan dana negara dalam proyek kolaborasi swasta-pemerintah. Para anggota menekankan bahwa integritas dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas dalam setiap langkah kerja sama yang mereka jalankan. Publik kini diminta memahami konteks lengkap dari alokasi anggaran yang digembar-gemborkan sebelumnya.