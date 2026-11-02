Klarifikasi SPP-TDLN: Transfer Dana Pribadi dan Remitansi Tidak Terkena PPN

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri tidak memberlakukan pajak pada transfer dana pribadi atau remitansi.

Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri atau yang dikenal sebagai SPP-TDLN tidak secara otomatis memberlakukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada seluruh jenis transaksi yang melibatkan dana dari luar negeri. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan pemahaman masyarakat terkait ruang lingkup penerapan sistem perpajakan baru ini yang tengah dibahas.

Penjelasan tegas ini dikeluarkan menyusul adanya perbincangan publik mengenai mekanisme SPP-TDLN. Mekanisme tersebut secara spesifik dibangun dengan tujuan untuk memungut PPN hanya pada transaksi digital luar negeri yang secara ketat memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, ada pemisahan yang jelas antara transaksi komersial digital dan aktivitas keuangan pribadi warga.

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Skema Pemungutan PPN untuk Transaksi Digital

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti secara eksplisit menjelaskan bahwa transfer dana pribadi maupun remitansi yang dikirimkan untuk kebutuhan keluarga bukanlah objek dari pengenaan PPN melalui sistem ini. Inge mengutip pernyataan resminya yang dilansir oleh Antara pada Senin, 2 November 2026, bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN.

Menurut Inge, pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan hukum perpajakan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa beban pajak hanya dikenakan pada aktivitas ekonomi digital yang sebenarnya, bukan pada aliran dana sosial atau pribadi antarindividu.

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Pencegahan Pemungutan Ganda dan Kemudahan Admin

Selain memastikan bahwa transfer pribadi tidak otomatis dipajaki, SPP-TDLN juga dirancang khusus untuk mencegah terjadinya pemungutan PPN ganda atas transaksi digital luar negeri. Mekanisme ini bekerja dengan prinsip kepastian hukum, di mana apabila PPN atas suatu transaksi sudah dipungut oleh pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE yang ditunjuk pemerintah, maka pungutan tersebut tidak akan diulang lagi melalui mekanisme SPP-TDLN.

Dari sisi konsumen atau masyarakat umum, proses administrasi dibuat menjadi jauh lebih sederhana. Masyarakat tidak perlu lagi menyetor dan melaporkan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang seharusnya telah dipungut lewat mekanisme tersebut. Hal ini bertujuan agar proses menjadi lebih praktis, tertib, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital.

Implikasi Tarif PPN dan Kepastian Hukum

DJP juga menegaskan secara tegas bahwa penerapan sistem ini tidak mengubah tarif PPN yang berlaku di Indonesia. Penggunaan SPP-TDLN diarahkan agar pemungutan atas transaksi digital luar negeri berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, sekaligus memberikan kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan perpajakan yang adil dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal agar sistem pemungutan berjalan efektif tanpa memberatkan masyarakat yang hanya melakukan transaksi pribadi atau remitansi keluarga, sehingga fokus utama tetap pada pemungutan pajak dari sektor ekonomi digital yang substansial.