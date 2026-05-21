Klarifikasi Resmi: Klaim Denda 10.000 Riyal untuk Jemaah yang Berfoto di Masjidil Haram adalah Hoaks

Penelusuran mendalam oleh Cek Fakta Liputan6.com mengungkapkan bahwa klaim mengenai aturan baru yang melarang jemaah haji berfoto di Masjidil Haram dengan ancaman denda 10.000 riyal Saudi adalah informasi yang tidak benar. Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi M Abdillah menegaskan tidak ada aturan resmi seperti itu, dan denda tersebut sebenarnya dikenakan untuk aktivitas lain yang mengganggu ketertiban seperti mengibarkan bendera rombongan.

Beredar kabar yang menyebut bahwa jemaah haji yang berfoto di Masjidil Haram akan didenda 10.000 riyal Saudi pada tahun 2026. Kabar tersebut disertai dengan klaim bahwa pemerintah Arab Saudi telah membuat aturan baru yang ketat untuk pelaksanaan Haji 2026 .

Dalam kabar yang tersebar di berbagai platform media sosial, disebutkan bahwa jemaah pria maupun wanita yang melakukan pelanggaran dengan berfoto atau merekam video di dalam atau di luar Masjidil Haram, termasuk saat melakukan tawaf, akan langsung ditangkap dan didenda sebesar 10.000 riyal Saudi. Selain itu, visa haji mereka juga akan dibatalkan secara langsung dan mereka akan dipulangkan ke negara asal mereka. Kabar ini kemudian dibagikan secara luas dengan harapan dapat mengingatkan jemaah haji untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

Informasi tersebut juga dilengkapi dengan foto papan peringatan yang bertuliskan Photography dan Videography is Strictly Prohibited lengkap dengan ancaman sanksi berupa denda dan deportasi. Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran mendalam terhadap informasi yang beredar. Penelusuran ini mengarahkan pada artikel yang dimuat di situs Liputan6.com pada tanggal 12 Mei 2026.

Dalam proses verifikasi ini, pihak Cek Fakta Liputan6.com menghubungi M Abdillah, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bimbingan Ibadah atau Bimbad dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi. Abdillah memberikan penjelasan resmi mengenai aturan-aturan yang berlaku di area Masjidil Haram. Menurutnya, pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar dan dapat memastikan bahwa tidak ada aturan resmi yang melarang jemaah untuk mengambil foto di Masjidil Haram dengan ancaman sanksi seperti yang disebutkan dalam kabar tersebut.

Hal ini merupakan temuan penting dalam proses fact-checking yang dilakukan oleh tim profesional. Meskipun denda sebesar 10.000 riyal memang dikenal dalam aturan ketertiban yang diterapkan oleh otoritas Arab Saudi di area Masjidil Haram, namun menurut M Abdillah, sanksi tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas berfoto atau merekam video. Sebaliknya, denda ini dikenakan untuk aktivitas tertentu yang dinilai mengganggu ketertiban jemaah haji. Abdillah memberikan contoh spesifik mengenai aktivitas yang benar-benar akan dikenai sanksi denda tersebut.

Salah satunya adalah membawa dan mengibarkan bendera regu atau bendera rombongan di sekitar area Ka'bah yang dilakukan untuk memudahkan identifikasi kelompok. Tindakan tersebut akan membuat jemaah mendapat teguran dari petugas keamanan Masjidil Haram atau askar terlebih dahulu, dan akan didenda jika mengulangi perbuatan yang telah ditegur tersebut. Dengan demikian, jelas sekali bahwa perbedaan antara aktivitas yang dilarang dan aktivitas yang hanya perlu dijalankan dengan hati-hati.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh tim Cek Fakta Liputan6.com, klaim mengenai aturan baru jemaah haji yang akan didenda 10.000 riyal ketika berfoto di Masjidil Haram adalah tidak benar atau termasuk dalam kategori hoaks. Informasi tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi.

M Abdillah menegaskan kembali bahwa tidak ada aturan resmi yang melarang jemaah untuk mengambil foto di Masjidil Haram dengan ancaman sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam kabar yang viral tersebut. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa informasi yang beredar luas tidak selalu akurat dan perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dibagikan lebih lanjut. Tim Cek Fakta Liputan6.com yang telah dibentuk sejak tahun 2018 memiliki komitmen yang kuat dalam melawan penyebaran hoaks dan misinformasi di masyarakat.

Menurut mereka, melawan hoaks sama halnya dengan melawan pembodohan terhadap masyarakat. Atas dasar itulah, mereka membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com dan hingga saat ini terus aktif memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat luas. Sejak tanggal 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com telah bergabung dengan International Fact Checking Network atau IFCN dan menjadi partner dari Facebook. Tim ini juga merupakan bagian dari inisiatif cekfakta.com yang lebih luas.

Meskipun bekerja sama dengan berbagai pihak, independensi tim dalam melakukan verifikasi fakta tetap terjaga dengan baik. Jika masyarakat memiliki informasi seputar hoaks yang ingin diverifikasi dan diteliti lebih lanjut, mereka dapat mengirimkan informasi tersebut melalui email cekfakta.liputan6@kly.id sehingga dapat diproses oleh tim profesional





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji 2026 Masjidil Haram Cek Fakta Denda 10000 Riyal Arab Saudi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terbongkarnya Bisnis Haram Pasutri Medan: Jual Sabu dan Ekstasi RumahanTak tanggung-tanggung, dari tangan pasutri itu disita 2 kilogram sabu dan lebih dari 6.000 butir ekstasi.

Read more »

Masjidil Haram Mulai Dipadati Jemaah Haji Seluruh DuniaJemaah haji dari berbagai negara mulai memadati Masjidil Haram di Kota Mekkah sebagai penanda dimulainya rangkaian ibadah haji tahun ini. - tvOne

Read more »

Timwas DPR Ungkap Praktik Pungli Kursi Roda Jemaah Haji di Masjidil Haram, Libatkan Tenaga MusimanTimwas Haji DPR RI menemukan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) layanan kursi roda jemaah haji yang melibatkan oknum tenaga musiman (Temus) di Masjidil Haram

Read more »

Millions of Hajj Pilgrims Commute to Masjidil Haram Ahead of 2026 Hajj SeasonThe article highlights the high number of pilgrims beginning their Hajj journey to Mecca, accompanied by the participation of thousands from various countries, in construction of Tawaf around Ka'ba, and currently being witnessed in overseeing and managing the management of Haji dams in various stages by the Ministry of Haj and Umrah. Furthermore, the article discusses the annual Hajj religious ritual, which has been practiced since 14 centuries and receives a vast number of Muslim pilgrims every year visiting the holy city of Mecca.

Read more »