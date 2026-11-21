Menteri Cak Imin dan Pemkot Depok menegaskan tiada rencana bangun Sekolah Rakyat di Hutan UI. Pemerintah prioritaskan pelestarian ekologis demi kualitas udara Jakarta-Depok.

Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama pemerintah daerah Depok secara tegas membantah isu pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Universitas Indonesia. Penegasan ini disampaikan secara terbuka untuk meredam kekhawatiran publik mengenai hilangnya ruang hijau vital di tengah aglomerasi Jakarta dan Depok. Keduanya sepakat bahwa kepentingan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis hutan harus tetap diutamakan di atas proyek infrastruktur lainnya.

Klarifikasi Menko Cak Imin soal Isu Pembangunan

Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan nama Cak Imin menyatakan dengan suara bulat bahwa tidak ada rencana, keputusan, atau persetujuan apapun terkait penggunaan Hutan Kota Universitas Indonesia sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Pernyataan resminya dikeluarkan dalam sebuah video pada Rabu, 18 November 2026, setelah sebelumnya beredar informasi yang memicu keresahan di kalangan akademisi dan pecinta lingkungan.

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Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat memang sedang berupaya mencari lahan strategis untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat di wilayah Jabodetabek, khususnya di DKI Jakarta. Namun, penekanan kuatnya adalah bahwa lahan hutan kota sama sekali tidak masuk dalam kandidat lokasi tersebut.

Cak Imin menegaskan sikap pribadinya yang akan menolak keras segala bentuk pembangunan fisik yang mengganggu kawasan hijau. Dia menyatakan secara eksplisit bahwa dirinya tidak akan menyetujui jika ada upaya konversi kawasan hutan kota menjadi gedung-gedung bangunan. Semangat utamanya adalah menjaga kelestarian lingkungan dan Indonesia secara keseluruhan sebagai warisan jangka panjang.

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Posisi Pemkot Depok dan Argumen Ekologis

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengonfirmasi hal serupa saat membuka Pameran Arsip Hutan UI di Makara Art Center Kampus UI pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat, namun memberikan peringatan keras agar pengembangan fasilitas pendidikan tidak mengorbankan keberadaan hutan. Bagi pemerintah kota, hutan memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih abadi dibandingkan program politik.

Chandra Rahmansyah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah produk politik yang sifatnya tidak permanen dan dapat berubah seiring waktu. Sebaliknya, ia menyoroti bahwa hutan telah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diyakini akan tetap bertahan hingga akhir zaman. Karena itu, pentingnya menjaga kelestarian hutan menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sepihak.

Selain aspek filosofis dan politik, Wali Kota Depok juga menyoroti peran strategis Hutan UI sebagai benteng ekologis kawasan aglomerasi Jakarta-Depok. Kawasan hutan ini berfungsi vital dalam menjaga kualitas udara, menurunkan suhu wilayah sekitar, serta meningkatkan kemampuan resapan air tanah. Fungsi-fungsi tersebut sangat krusial di tengah ancaman perubahan iklim global dan cuaca ekstrem yang semakin sering melanda wilayah metropolitan.

Sikap Universitas Indonesia dan Proses Lahan

Universitas Indonesia memberikan respons yang seimbang terhadap wacana tersebut dengan menyatakan dukungan atas rencana Kementerian Sosial dalam membangun fasilitas pendidikan, sambil tetap mempertahankan komitmen keras untuk menjaga kelestarian Hutan Kota. Direktur DHMPI UI, Erwin Panigoro, menjelaskan dalam keterangan tertulis pada Selasa, 17 November 2026, bahwa akses pendidikan bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.

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Kerjasama ini sejalan dengan mandat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Erwin Panigoro juga mengingatkan bahwa tanah yang dikelola UI adalah tanah negara. Jika negara memerlukan lahan tersebut untuk kepentingan pendidikan yang lebih luas, UI siap mendukung pemanfaatannya sesuai dengan aspirasi nasional.

Namun, rincian teknis menunjukkan bahwa lahan yang diusulkan oleh UI sebenarnya berada di bagian kampus sisi Jakarta, yang berdekatan dengan kawasan hutan tetapi tidak berada di dalam kawasan hutan itu sendiri. Proses penetapan lokasi definitif sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, yang akan diikuti oleh survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan.

Konklusi dan Respons Akademisi Mahasiswa

Proses koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial menjadi langkah selanjutnya dalam menentukan kepastian lokasi. Hingga saat ini, UI secara konsisten menjaga keberadaan hutan kota di seluruh lokasinya, termasuk di Depok, Jakarta Selatan, Rawamangun, Kayu Putih, dan Serpong. Komitmen pelestarian ini tidak berubah meski ada usulan pembangunan infrastruktur sosial.

Di sisi lain, wacana ini juga merespons kebingungan di kalangan mahasiswa, seperti Joana dari FISIP UI yang mengaku terkejut dengan adanya rencana pembangunan sekolah di dalam hutan. Respons mahasiswa ini mencerminkan kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan. Keputusan akhir haruslah menyeimbangkan antara kebutuhan sosial pendidikan dan kewajiban konservasi alam demi keberlangsungan hidup jangka panjang.