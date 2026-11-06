Klarifikasi Pajak Transfer Bank dan Dompet Digital Tidak Ditetapkan 9 November 2026

Liputan6.com memverifikasi kabar hoaks bahwa pajak transfer antarbank dan dompet digital akan berlaku pada 9 November 2026. Fakta membuktikan tidak ada regulasi resmi terkait penanggalan tersebut.

Verifikasi independen dari Liputan6.com membantah secara tegas informasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan memberlakukan pajak baru untuk transaksi transfer antarbank dan dompet digital mulai 9 November 2026. Klaim viral ini tidak memiliki dasar hukum yang valid dan telah dikategorikan sebagai hoaks yang menyesatkan masyarakat luas terkait kebijakan fiskal perbankan digital.

Mekanisme Verifikasi dan Aspek Legalitas

Liputan6.com sebagai media partner resmi International Fact Checking Network (IFCN) telah menelusuri klaim tersebut melalui data regulator resmi sektor keuangan. Hingga saat ini, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki pernyataan resmi atau peraturan teknis yang mengatur penerapan pajak khusus pada setiap kali pengguna melakukan transfer antarbank atau transaksi dompet digital.

Also read Youth Economic Summit 2026 Segera Digelar, Ajak Anak Muda Tentukan Arah Ekonomi Masa Depan

Informasi yang menyebutkan penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 11 Juli 2026 juga tidak sesuai dengan jadwal pembahasan legislasi yang berlaku. Proses pembentukan undang-undang memerlukan waktu analisis draf yang panjang dan tidak dapat disimpulkan sebagai penolakan resmi hanya berdasarkan narasi media sosial tanpa laporan sidang resmi dari situs DPR.

Sumber Hoaks dan Narasi Viral di Media Sosial

Narasi palsu ini bermula dari unggahan di akun Facebook pada 11 Juli 2026 yang mengklaim adanya penolakan resmi DPR terhadap RUU Perampasan Aset. Unggahan tersebut memanfaatkan kebingungan publik terkait mekanisme hukum untuk kemudian menyebarkan ketakutan bahwa pajak transaksi digital akan segera diterapkan sebagai kompensasi fiskal negara.

Advertisement

Pada 19 September 2025, viral kembali klaim lain yang menyertakan video rekaman sidang DPR yang digambarkan ricuh dan berujung pada gedoran meja oleh anggota dewan. Narasi ini mengaitkan keributan tersebut dengan penolakan terhadap peraturan yang kemudian dikaitkan dengan beban pajak bagi pengguna media sosial dan pelaku transaksi digital. Video tersebut diputar ulang di berbagai grup diskusi dengan caption yang provokatif untuk menarik perhatian dan meningkatkan engagement.

Dampak Nyata dan Langkah Mitigasi Hoaks

Penyebaran informasi palsu mengenai pajak transfer ini menimbulkan keresahan di kalangan konsumen jasa keuangan dan pengguna aplikasi dompet digital di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai skeptis terhadap setiap pengumuman resmi dari institusi keuangan karena takut menjadi korban manipulasi data oleh akun-akun tidak bertanggung jawab.

Liputan6.com telah aktif membangun Kanal Cek Fakta sejak 2 Juli 2018 dengan tujuan memberikan literasi media yang memadai bagi masyarakat luas. Dengan bergabung dalam IFCN, media ini memastikan setiap klaim yang diteliti memenuhi standar jurnalisme faktual yang ketat tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Prosedur Pelaporan dan Edukasi Publik

Melawan hoaks diakui sama sulitnya dengan melawan pembodohan karena narasi palsu sering kali dirancang untuk memanfaatkan emosi dan ketakutan publik. Oleh karena itu, edukasi kritis bagi pengguna internet menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Advertisement

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah men-share konten yang mengandung klaim angka pasti seperti tanggal 9 November 2026 tanpa mencocokkan sumbernya dengan situs resmi pemerintah. Jika memiliki informasi seputar hoaks yang ingin diverifikasi, publik dapat langsung menyampaikan bukti klaim melalui email resmi cekfakta.liputan6@kly.id untuk ditindaklanjuti oleh tim investigasi media.