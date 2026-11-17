Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membantah kabar dana cadangan pesangon dikelola Danantara. Rincian mekanisme dan lembaga pengelola masih dalam tahap penyusunan aturan turunan UU 27/2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan klarifikasi resmi terkait kabar beredar di media sosial mengenai dana cadangan pesangon. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat belum menetapkan lembaga mana yang akan mengelola aset tersebut. Isu yang menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara) sebagai pengelola tunggal dianggap belum berlandaskan keputusan resmi.

Status Pengaturan Dana Cadangan Pesangon

Kepastian mengenai dana cadangan pesangon saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Namun, detail teknis pelaksanaan belum dirilis oleh otoritas terkait. Menaker Yassierli menekankan bahwa seluruh aspek operasional masih memerlukan peraturan turunan yang belum selesai disusun. Besaran iuran yang harus disetorkan juga belum diputuskan secara final.

Also read Menaker Yassierli Jelaskan Mekanisme Penetapan Upah Minimum 2027

Informasi yang mengklaim adanya kewajiban segera menyetor dana ke lembaga tertentu dinyatakan tidak benar. Proses penyusunan aturan pendukung sedang berlangsung secara intensif oleh kementerian terkait. Para pelaku usaha dan pekerja diimbau untuk menunggu pengumuman resmi mengenai mekanisme penyetoran yang akurat.

Posisi Pemerintah dan Proses Partisipasi Publik

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan ini dirancang agar tidak membebani perusahaan secara berlebihan saat implementasi. Di sisi lain, kepastian hak pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja menjadi prioritas utama.

Advertisement

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa penyusunan aturan turunan akan melibatkan proses partisipasi publik yang bermakna. Unsur pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lain akan diajak berkonsultasi secara luas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

Konsultasi juga akan dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator terkait akan dilibatkan dalam pembahasan teknis di tingkat tinggi. Proses ini diprediksi memakan waktu yang cukup panjang sebelum aturan final diterapkan.

Mekanisme Sanksi dan Batas Waktu Implementasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 berlaku efektif mulai 28 Oktober 2027 atau satu tahun setelah pengundangan. Pasal 253 ayat 1 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja yang tidak diikutsertakan dalam program pensiun dan pemutusan hubungan kerja bukan karena pensiun.

Pelaku usaha mikro dan usaha kecil dikecualikan dari kewajiban penyediaan dana tersebut. Bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana sesuai ketentuan, ancaman sanksi administratif akan dikenakan. Salah satu sanksi berat yang diatur adalah pencabutan izin berusaha bagi yang lalai.

Advertisement

Peraturan Pemerintah akan mengatur lebih lanjut tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut. Hingga saat ini, belum ada kepastian rinci mengenai besaran dana dan mekanisme penyetoran. Pemerintah meminta publik untuk menunggu penjelasan detail dari peraturan turunan yang sedang disiapkan.