Klarifikasi DJP: Pajak Digital Bukan Pajak Baru, SPP-TDLN Aktif 9 November 2026

Direktorat Jenderal Pajak meluruskan isu pajak digital baru. Sistem SPP-TDLN resmi berjalan 9 November 2026 untuk menata PPN transaksi luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara tegas mengklarifikasi bahwa sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri ( SPP-TDLN) bukanlah bentuk pajak baru. Mekanisme pengumpulan pungutan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tanggal 9 November 2026. Klarifikasi resmi ini dirilis untuk meluruskan pemahaman publik yang sempat terprovokasi oleh berbagai spekulasi yang beredar di media sosial.

Mekanisme SPP-TDLN dan Jadwal Pelaksanaan

Sistem SPP-TDLN berfungsi sebagai kerangka kerja teknologi yang dirancang khusus untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital yang dilakukan oleh pihak luar negeri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa implementasi sistem ini tidak mengubah tarif PPN yang sudah berlaku saat ini di Indonesia. Kebijakan ini juga tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi yang melibatkan pihak asing tanpa terkecuali, melainkan hanya mengatur transaksi digital lintas batas secara spesifik.

Also read Pemprov Sumut Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ini Daftar Denda yang Dibebaskan

Sebagai informasi, SPP-TDLN sebelumnya telah dilegalkan melalui aturan resmi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memastikan bahwa negara dapat mengumpulkan hak pajaknya secara adil dan tertib. Penerapan teknologi dalam sistem ini menjadi kunci utama agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien tanpa mengganggu kelancaran transaksi digital secara global.

Posisi Pelaku Usaha dan Kontroversi Awal

Wacana mengenai jadwal pelaksanaan sistem ini sempat menjadi perdebatan publik setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak digital akan mulai berjalan pada 9 November 2026. Pernyataan tersebut memicu kebingungan di kalangan pelaku usaha karena adanya kesalahpahaman bahwa ini merupakan pengenalan jenis pajak baru yang memberatkan. DJP kemudian langsung memberikan respons cepat untuk meredakan kecemasan yang timbul di masyarakat maupun di kalangan pelaku ekonomi.

Advertisement

Menanggapi situasi yang berkembang, Menteri Keuangan Airlangga Hartarto belum mengonfirmasi tanggal pastinya secara terbuka. Ia memilih untuk menunggu keputusan resmi yang akan dikeluarkan langsung oleh Kementerian Keuangan sebelum memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik. Sikap tunggu ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, menghindari adanya misinterpretasi yang dapat merugikan stabilitas ekonomi.

Dampak Ekonomi dan Langkah Ke Depan

Penerapan SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital lintas batas. Salah satu tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda yang sering merugikan konsumen atau pelaku usaha. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga kesetaraan atau level playing field antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri agar kompetisi bisnis tetap sehat dan transparan di era digital.

Data dari DJP menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Ekonomi Digital telah mencapai angka Rp 58,75 Triliun hingga September 2026. Angka ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan negara dari sektor digital sudah sangat signifikan bahkan sebelum sistem SPP-TDLN secara penuh diimplementasikan. Implementasi sistem baru ini diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan memperluas basis podat yang sebelumnya sulit dilacak oleh otoritas pajak Indonesia.

Kepatuhan terhadap sistem SPP-TDLN akan menjadi tanggung jawab bersama antara platform digital, pelaku usaha, dan konsumen. DJP berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik mengenai mekanisme pengenaan PPN ini. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan tidak akan ada lagi hambatan atau resistensi dari masyarakat, dan sistem perpajakan digital dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk memperkuat penerimaan negara dan keadilan fiskal.