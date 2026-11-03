Klarifikasi DJP Pajak Digital 9 November Fokus SPP-TDLN Bukan Transfer Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak memastikan kebijakan pajak digital 9 November 2026 adalah SPP-TDLN untuk transaksi digital luar negeri, bukan pengenaan pajak pada transfer uang pribadi antar individu.

Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi resmi terkait polemik pelaksanaan pajak digital yang dijadwalkan pada 9 November 2026. DJP menekankan bahwa kebijakan tersebut merujuk secara spesifik pada mekanisme SPP-TDLN dan sama sekali tidak menyasar transfer uang pribadi antarindividu. Pernyataan ini dikeluarkan untuk meluruskan miskonsepsi yang berkembang di tengah masyarakat dan pelaku usaha mengenai cakupan pemungutan pajak tersebut.

Klarifikasi Resmi Mekanisme SPP-TDLN

Isu kontroversial ini muncul pertama kali setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana pelaksanaan pajak digital. Hashim menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform e-commerce dalam mekanisme ini. Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut akan segera dilaksanakan pada tanggal 9 November 2026.

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Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa seluruh bank pemerintah, bank swasta, serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo harus ikut serta memungut dan menyetor pajak. Ia menyatakan bahwa selama ini pajak atas transaksi tersebut tidak dipungut, sehingga kini menjadi masa depan implementasinya. Pernyataan ini dikutip pada Selasa, 3 November 2026, dan memicu kekhawatiran publik bahwa transfer pribadi akan dikenakan beban pajak baru.

DJP menyanggah interpretasi tersebut dengan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN. Direktur Perimbangan Pajak DJP, Inge Setiawan, menjelaskan bahwa ini adalah langkah penataan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri. Inge menekankan bahwa sistem ini dirancang agar pemungutan pajak lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. Mekanisme ini resmi aktif sejak 25 September 2026 untuk menerapkan aturan yang lebih ketat.

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Perbedaan Transaksi Digital dengan Transfer Pribadi

Inge Setiawan dari DJP menegaskan bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN melalui mekanisme ini. Pemungutan pajak melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Dana pribadi yang dikirimkan antarindividu atau transfer dompet digital untuk keperluan pribadi tidak otomatis dikenai PPN.

Mekanisme SPP-TDLN secara khusus ditujukan untuk menata pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek PPN. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjaga perlakuan setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri. Pemanfaatan data oleh otoritas pajak dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan dan pembatasan akses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, maka transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemungutan pajak ganda. Dari sisi konsumen, skema ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi perpajakan. Penyetoran dan pelaporan PPN tidak perlu dilakukan secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang semestinya dipungut melalui mekanisme tersebut.

Objek Kena Pajak dan Implementasi Teknis

Objek yang terkena dampak SPP-TDLN adalah barang tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean berupa jasa digital. Mengutip laman resmi pajak.go.id, objek tersebut mencakup transaksi antara perusahaan dan konsumen akhir maupun antarperusahaan yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Contoh objek PPN meliputi e-book, piranti lunak, gim digital, data elektronik, virtual goods, dan virtual coin.

Selain itu, layanan streaming film dan musik, web hosting, video conference services, serta layanan jasa berbasis piranti lunak lainnya juga masuk dalam kategori objek PPN. Penunjukan objek ini seiring dengan penerapan SPP-TDLN yang efektif sejak 25 September 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang tata cara pemungutan PPN terhadap transaksi digital luar negeri melalui SPP-TDLN.

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Kementerian Keuangan, melalui keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Sistem ini juga tidak mengubah tarif PPN yang berlaku secara umum. Sistem ini menjadi mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia. Penerapannya hanya terhadap transaksi yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PPN PMSE sehingga tidak menimbulkan pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama.

Proses Implementasi dan Tahap Pengujian

Ketua Dewan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan mantan Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, menyebut langkah ini sebagai penyesuaian administrasi perpajakan dengan perkembangan transaksi digital lintas negara. Bimo Wijayanto menyatakan bahwa transaksi digital lintas negara terus berkembang dan semakin banyak barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh konsumen di Indonesia. SPP-TDLN menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemungutan PPN dapat mengikuti perkembangan transaksi dan sistem pembayaran dalam ekonomi digital.

Bimo Wijayanto menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 1 Oktober 2026, sebagai bagian dari risalah resmi DJP. Implementasi teknis SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN. Jika transaksi memenuhi ketentuan, PPN dipungut melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN melalui tahap pengujian dalam lingkungan sand boxing dan periode stabilisasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan para pihak terkait. Setelah tahapan tersebut selesai, SPP-TDLN memasuki fase go live dengan melibatkan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atau issuer. Langkah ini memastikan ekosistem perpajakan digital berjalan lancar dan minim gangguan teknis.