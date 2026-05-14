Klarifikasi Ayu Aulia Terkait Tuduhan Pejabat Berinisial R dan Permohonan Maaf Publik

Model Ayu Aulia memberikan klarifikasi resmi mengenai pernyataan kontroversial soal Bupati R, menjelaskan pengaruh obat pascaoperasi dan meminta maaf kepada pihak yang terseret.

Ayu Aulia , seorang model yang belakangan ini menjadi pusat perhatian publik, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri segala spekulasi yang beredar luas di jagat maya melalui sebuah langkah terbuka.

Dalam sebuah konferensi pers resmi yang digelar baru-baru ini, wanita berusia 30 tahun tersebut hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, Herdiyan Saksono, guna memberikan penjelasan menyeluruh terkait berbagai pernyataan kontroversial yang sempat ia lontarkan sebelumnya. Di hadapan para awak media yang hadir, Ayu dengan terbuka mengakui bahwa seluruh pernyataan yang ia sampaikan di media sosial sebelumnya merupakan hasil dari kondisi emosional yang sangat tidak stabil.

Ia menjelaskan bahwa situasi yang ia hadapi saat itu benar-benar berat dan menekan batinnya, sehingga ia cenderung meluapkan segala perasaan dan pikirannya tanpa pertimbangan yang matang, yang kemudian memicu kegaduhan luar biasa di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Ayu mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kondisi kesehatannya saat membuat unggahan-unggahan yang memicu polemik tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalani sebuah prosedur operasi yang cukup signifikan, dan pada saat ia aktif berinteraksi di media sosial, ia masih berada di bawah pengaruh obat-obatan pascaoperasi yang sangat kuat. Menurut penuturan Ayu, penggunaan obat bius dan berbagai jenis obat penenang yang diberikan dokter untuk memulihkan kondisinya telah memengaruhi kesadarannya secara drastis.

Hal inilah yang menyebabkan ia kehilangan kendali atas apa yang ia tulis dan ucapkan, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan cenderung manipulatif terhadap kenyataan yang ada. Pengacaranya, Herdiyan Saksono, menegaskan bahwa penurunan kondisi fisik dan mental yang dialami Ayu saat itu membuat setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak dapat dianggap sebagai pernyataan sadar atau fakta yang sebenarnya, melainkan reaksi kimiawi dari obat-obatan yang dikonsumsinya.

Dampak dari pernyataan tersebut tidak main-main, karena telah menyeret sejumlah nama pejabat publik dan tokoh terkemuka ke dalam pusaran kontroversi, terutama mengenai sosok pria berinisial R yang sebelumnya disebut-sebut telah menghamilinya. Salah satu nama yang sempat terseret secara mendadak adalah Ridwan Kamil, yang menjadi bahan pembicaraan netizen setelah namanya disebut dalam polemik ini. Selain itu, nama Roby Kurniawan juga menjadi sasaran spekulasi liar warganet.

Para pengguna media sosial mencoba mencocokkan petunjuk yang diberikan Ayu, seperti tanggal lahir 3 Juni 1993 serta latar belakang pendidikan di Universitas Trisakti, yang dianggap sangat mirip dengan profil Roby. Menyadari kekeliruan dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi nama baik orang lain, Ayu Aulia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada Ridwan Kamil, Roby Kurniawan, serta semua pihak yang merasa dirugikan atau terbawa-bawa dalam masalah pribadinya yang tidak berdasar ini.

Ayu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk menyudutkan atau menjatuhkan reputasi siapa pun secara sengaja. Ia merasa sangat menyesal atas kekacauan yang terjadi akibat ketidakstabilan mental dan fisiknya. Terkait klaim mengenai kehamilan yang sempat menghebohkan publik, Ayu kini memberikan pernyataan tegas bahwa hal tersebut hanyalah sebuah halusinasi.

Ia menjelaskan bahwa kombinasi antara trauma fisik pascaoperasi, tekanan mental yang hebat, dan pengaruh obat-obatan menciptakan persepsi yang salah dalam pikirannya, sehingga ia meyakini hal yang sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata. Dengan adanya klarifikasi resmi ini, Ayu berharap publik dapat memahami kondisinya dan berhenti mengaitkan nama-nama pejabat atau individu tertentu dengan masalah yang ia alami.

Ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang publik di masa depan agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan dapat memulihkan nama baik pihak-pihak yang terseret





