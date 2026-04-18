Klarifikasi Aqua: Gambar di Kemasan Bukan Menggambarkan Balita Sendirian, Tapi Bagian Label Sekunder

Danone Indonesia melalui Corporate Communications Director, Arif Mujahidin, mengklarifikasi kesalahpahaman mengenai gambar pada kemasan Aqua. Gambar tersebut ternyata bagian dari label sekunder untuk produk bundling, bukan label utama, dan jika dilihat utuh menampilkan ilustrasi keluarga lengkap, bukan balita yang ditinggalkan.

Sebuah gambar yang beredar di media sosial menimbulkan kontroversi karena dianggap menggambarkan seorang balita yang ditinggalkan sendirian. Namun, penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa gambar tersebut sebenarnya adalah bagian dari label sekunder pada kemasan produk Aqua . Label sekunder ini berfungsi sebagai informasi tambahan untuk keperluan distribusi dan identifikasi produk dalam penjualan paket atau bundling, bukan label utama yang tertera pada setiap botol.

Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, memberikan klarifikasi resmi mengenai konteks desain visual tersebut. Menurutnya, visual yang dimaksud merupakan bagian dari label sekunder pada kemasan bundling enam botol Aqua ukuran 1500 ml. Informasi tambahan pada kemasan luar ini ditujukan untuk mendukung distribusi dan identifikasi produk bundling, serta tidak mewakili label utama produk yang melekat pada setiap botol. Arif menegaskan bahwa ketika label tersebut dilihat secara keseluruhan, bukan hanya dari satu sudut pandang, akan terlihat jelas ilustrasi keluarga yang lengkap. Hal ini membantah persepsi yang beredar bahwa balita dijadikan objek tunggal dalam kemasan tersebut. Pihak Aqua juga menekankan dua poin penting. Pertama, tidak ada klaim yang menyatakan bahwa produk tersebut dikhususkan untuk bayi atau balita. Kedua, sebagai kategori pangan umum, Aqua tunduk pada seluruh regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Seluruh informasi yang tertera pada kemasan utama telah memenuhi ketentuan BPOM. Label sekunder, sesuai fungsinya, dibuat hanya dalam konteks penjualan produk bundling. Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk melihat sebuah konteks secara komprehensif, terutama di era digital di mana informasi sering kali dipotong atau dibingkai untuk mendukung narasi tertentu, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Meskipun demikian, perhatian dari lembaga perlindungan anak dan konsumen tetap dianggap sebagai bentuk pengawasan yang positif terhadap etika komunikasi produk. Diharapkan diskusi publik ini dapat terus berlangsung dalam koridor regulasi yang berlaku. Menanggapi hal ini, Aqua menyatakan telah melakukan evaluasi internal terhadap seluruh materi promosi dan kemasannya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan konsumen. Perusahaan juga menegaskan sikap terbukanya terhadap kritik dan saran dari publik. Aqua menghargai perhatian dan masukan dari berbagai pihak, serta terus berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang bertanggung jawab demi mempertahankan kepercayaan masyarakat





