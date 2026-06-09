Klaim Video Purbaya Berikan Hibah Rp 250 Juta untuk Semua Kepala Keluarga Terbukti Hoaks

Liputan6.com melalui Cek Fakta menyatakan video yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membagikan dana hibah Rp 250 juta per kepala keluarga adalah hoaks. Klaim itu tidak benar dan didistribusikan melalui Facebook, mengarah pada penipuan via WhatsApp.

Klaim video yang mencirikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembagian dana hibah Rp 250 juta untuk setiap kepala keluarga di seluruh Indonesia adalah hoaks.

Video tersebut beredar di platform media sosial seperti Facebook pada 3 Juni 2026. Dalam video, Purbaya diklaim menyatakan, Di awal Bulan Juni ini resmi dibagikan di seluruh wilayah Indonesia, setiap kepala keluarga wajib menerima bantuan sebesar 250 juta daftar hari ini cair hari ini juga. Penonton diarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang tertera untuk informasi lebih lanjut.

Pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui situs resmi e-ppid.kemenkeu.go.id, telah menyatakan bahwa video tersebut bukan pernyataan resmi dari Menteri Keuangan danClassification sebagai hoaks. Layanan Cek Fakta Liputan6.com juga melakukan verifikasi independen dan mengonfirmasi bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar kebenaran. Purbaya Yudhi Sadewa memang menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2025, setelah sebelumnya memimpin Dewan Komisioner LPS, tetapi tidak ada kebijakan atau program pemerintah yang sesuai dengan klaim pembagian dana sebesar itu untuk semua kepala keluarga.

Banyak Clickbait: Penanaman bantuan sosial atau hibah dalam jumlah besar seperti Rp 250 juta per kepala keluarga adalah tidak realistis mengingat angkatan ekonomi nasional. Pemerintah Republik Indonesia tidak memiliki program semacam itu dan klaim tersebut juga tidak didukung oleh sumber resmi atau peraturan perundang-undangan. Penipuan melalui WhatsApp: Penipuan dengan modus klaim hadiah atau bantuan dana yang besar seringkali menggunakan nama pejabat atau institusi terkenal. Dalam kasus ini, penipuan memanfaatkan nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penerima diperintahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp tertentu, yang kemungkinan akan meminta data pribadi atau bahkan pembayaran di muka sebagai syarat "pemrosesan" bantuan. Kompetensi Cek Fakta: Liputan6.com, sebagai bagian dari jaringan Cek Fakta yang afiliasi dengan IFCN dan Facebook, berperan dalam memeriksa dan menegaskan kebenaran informasi. Mereka menggunakan panduan etika jurnalisme dan proses verifikasi yang ketat untuk membedakan fakta dari hoaks. Situs e-ppid.kemenkeu.go.id adalah portal informasi publik Kementerian Keuangan yang biasanya mempertanggungjawabkan setiap kebijakan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian.

Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah: Program bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah biasanya ditargetkan kepada kelompok tertentu, seperti warga miskin, UMKM, atau mereka yang terdampak bencana. Besaran dana pun bervariasi dan tidak mencapai Rp 250 juta per kepala keluarga. Bantuan besar seperti itu biasanya terkait dengan program investasi atau kredit yang memiliki syarat dan ketentuan khusus, bukan hibah langsung tanpa syarat.

Keatikan Menteri Keuangan dalam Rahasia: Pernyataan pejabat publik seperti Menteri Keuangan selalu didokumentasikan dalam saluran resmi, seperti konferensi pers, situs kementerian, atau akun media sosial terverifikasi. Klaim yang hanya muncul di video tanpa sumber yang jelas dan diunggah oleh akun tidak terverifikasi harus dicurigai. Netizen dihimba untuk selalu memeriksa kembali informasi serius melalui sumber origin





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Hoaks Purbaya Yudhi Sadewa Kementerian Keuangan Hibah Bantuan Sosial

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